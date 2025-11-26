Cerdán se revuelve: aporta un informe al Supremo que asegura que los audios de Koldo están "manipulados"

El exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, cruza ante la prensa, tras su excarcelación en Soto del Real, el 19 de noviembre de 2025.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en libertad desde hace una semana, ha presentado en el Tribunal Supremo (TS) un informe pericial que apunta que las grabaciones que fueron intervenidas al exasesor ministerial Koldo García pudieron alterarse. Ya avisó, justo cuando salió de Soto del Real, que se estaban contando "muchas mentiras y manipulaciones" y que se iba a defender. Ahora, con este dossier, se revuelve.

"Al no realizarse el análisis frame a frame, no puede sostenerse que las grabaciones no hayan sido alteradas, editadas o insertadas desde fuentes externas", indica el estudio de 57 páginas al que ha tenido acceso EFE y que ahora deberá revisar el magistrado instructor del caso Koldo en el Supremo, Leopoldo Puente.

El Tribunal Supremo descartó en julio que hubiera habido cualquier tipo de manipulación en estas grabaciones que son la pieza clave que fundamentó el informe de la UCO de la Guardia Civil que derivó en el ingreso en prisión provisional de Cerdán, ahora en libertad tras cinco meses encarcelado.

"No puede sostenerse científicamente"

Ahora Santos Cerdán presenta este informe que concluye que "no puede sostenerse científicamente que las voces analizadas correspondan a una misma persona, ni que puedan atribuirse con fiabilidad a individuo concreto alguno".

El estudio cuestiona la trazabilidad digital de los archivos desde el momento de la incautación, al generar, asegura, "una ruptura insubsanable en la cadena de custodia".

Los peritos del informe apuntan a "la presencia de firmas de versiones de iOS cronológicamente imposibles para las fechas que figuran en los nombres y metadatos de los archivos". A su juicio, "la identificación de rastros simultáneos de iOS 12.2 e iOS 13.1.2 en audios atribuidos a abril de 2019 constituye una imposibilidad técnica categórica", puesto que "ningún dispositivo puede incorporar huellas de un sistema operativo que no existía en la fecha declarada de creación".

Así, determina que no es posible afirmar con certeza que los archivos examinados correspondan a las primeras copias forenses obtenidas por las unidades actuantes, ni que no hayan pasado por procesos intermedios de copia, reindexación, restauración o manipulación. "Esta circunstancia implica, de manera irrefutable, que los archivos fueron procesados, reconstruidos, transferidos o manipulados en un momento posterior, quedando descartada su supuesta originalidad", aseguran en sus conclusiones los analistas.

La reacción

Tras conocerse este informe, la primera en reaccionar desde el Gobierno ha sido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha pedido que se investigue "hasta llegar al fondo del asunto" para que "se sepa la verdad" en el caso. Los procedimientos judiciales "están para eso", remacha.

La ministra ha pedido "que se sepa la verdad" y ha señalado que los procedimientos judiciales "están para eso, para dilucidar cuál es la verdad judicial y en definitiva para investigar con todo lujo de detalles".

En su opinión, la sociedad española se merece la verdad y en ese sentido, ha insistido en la necesidad de que se investigue: "no puedo decir otra cosa más que se investigue con todas las capacidades que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por supuesto los jueces y fiscales de este país para llegar al fondo del asunto".