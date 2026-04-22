Tellado carga contra Armengol y su respuesta, corta pero contundente, le acaba dejando con esta cara

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha respondido al secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, por todos los ataques que este le ha hecho durante su intervención en la sesión de control al Gobierno de este miércoles, celebrada en el Congreso de los Diputados.

Tellado, que ha interpelado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha atacado al Gobierno y a Armengol. Ha comenzado dirigiéndose primero al ministro llamándole "señor casivicepresidente primero del Gobierno" y diciéndole que "no ha habido suerte, no pudo ser y no le ha servido ser fiel servidor del sanchismo durante todos estos años" para ocupar ese puesto tras la salida de María Jesús Montero.

"Ahí sigue usted con sus insultos a los jueces desde el ministerio de Justicia. Deje de humillarse ante Sánchez, no va a ser nunca vicepresidente, es usted otro juguete roto del Sanchismo a la espera de conocer el matadero electoral al que le va a condenar Pedro Sánchez como a la señora Montero", le ha asegurado Tellado.

Entonces ha sido cuando ha comenzado a cargar contra Armengol: "Es usted el responsable con las cortes y sabe igual que yo que la señora Armengol no debería estar sentada ahí desde hace mucho tiempo. Dos años mintiendo en sede parlamentaria y judicial, ha mentido incluso en el Tribunal Supremo. Sabe usted que es un delito y que como presidenta de Baleares le abrió las puertas a una trama corrupta en esa comunidad con casi cuatro millones".

Tellado, además, ha continuado atacando a Armengol hasta que ha terminado su intervención diciendo "ustedes tienen un problema con toda la Justicia, son una organización criminal".

La contestación de Armengol

Al concluir, Armengol ha respondido al secretario 'popular' antes de dar paso a Bolaños: "Muchas gracias, señor Tellado. Le recordaré con el mejor tono que no hay nada más cobarde que dirigirse a la única persona de esta Cámara que no puede defenderse. Gracias".

Entonces, Bolaños también ha sido crítico con la actitud de Tellado: "Es secretario general del PP, un partido que casi llega al Gobierno en 2023, señor Tellado, usted que casi fue ministro de Feijóo. Todo casi".

"No pasará su intervención de hoy a los anales de la valentía metiéndose, efectivamente, con quien no puede defenderse, como es la presidenta del Congreso, pero sí pasará a la historia de la difamación, mentira, falta de respeto y de lo que usted cada miércoles representa en la sesión de control", ha sentenciado el ministro.