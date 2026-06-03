Confirmado por el BOE: el Gobierno sube la financiación de las comunidades autónomas para no arriesgar el pago de la farmacia y la dependencia

El Consejo de Ministros aprobó este martes el Real Decreto-ley que actualiza las entregas a cuenta de las comunidades autónomas para el año 2026, las cuales se elevarán hasta los 157.731 millones de euros.

Tal y como recuerda Europa Press, el sistema de financiación autonómica opera mediante unas entregas a cuenta de los recursos tributarios que se estima ingresarán a lo largo del ejercicio en concepto de IRPF (la tarifa autonómica) y los porcentajes que marca la ley que les corresponde del IVA e Impuestos Especiales y que el Estado central adelanta.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Hacienda, Arcadi España, precisó que a la cifra de las entregas a cuenta se le suma también la previsión de liquidación de 2024, por lo que la financiación total que recibirán las comunidades autónomas en 2026 alcanzará los 170.300 millones de euros, una cifra que es un 7,7% superior a la del ejercicio anterior.

La medida, que al tratarse de un Real Decreto-ley tendrá que ser ratificada por el Congreso de los Diputados en el plazo máximo de treinta días, ha sido publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En el texto normativo, el Gobierno argumenta que la urgencia que justifica la aprobación del Real Decreto-ley "viene determinada por el fuerte y negativo impacto que se produciría sobre las finanzas del año 2026 de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales y del propio Estado, y que resultarían irreversibles para dicho ejercicio, en caso de no actualizarse las entregas a cuenta".

"Teniendo en cuenta el importe de esta actualización en relación con el total de recursos que están recibiendo las administraciones territoriales mensualmente, las tensiones de tesorería podrían materializarse en algunas Comunidades Autónomas hacia el final del año, arriesgando su capacidad para hacer frente al pago de gastos relacionados con servicios públicos fundamentales, como los referidos a farmacia o dependencia", se destaca en el Real Decreto-ley.