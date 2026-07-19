Luis de la Fuente, fiel a los suyos para buscar la segunda estrella: sin cambios con respecto al equipo que bordó el fútbol ante Francia

Es el partido de nuestras vidas y lo jugamos 49 millones, aunque solo 11 salten al campo de partida. Luis de la Fuente sale con todo para conseguir la segunda estrella de España.

No se esperaban cambios tras el recital ante Francia y no los ha habido. De la Fuente ha optado por lo más obvio, repetir equipo hombre por hombre. Así, España sale con Unai Simón en portería; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte y Cucurella en defensa; Rodri y Fabián en el centro del campo, con Álex Baena por la izquierda, Lamine Yamal por la derecha, Dani Olmo de mediapunta y Mikel Oyarzabal como punta de lanza.

La campeona del mundo en 2010 llega a la final en su mejor momento. Atrás, lejísimos, queda el triste debut ante Cabo Verde. Mucho más cerca están las apariciones salvadoras de Mikel Merino para premiar el dominio de España contra Portugal y Bélgica en octavos y cuartos, el triunfo coral ante Austria en dieciseisavos y, sobre todo, la exhibición ante Francia en unas semifinales que ya son historia del buen fútbol.

A lo largo de un mes de torneo y de ocho partidos con este, De la Fuente ha optado por pocos pero llamativos cambios. Lastrado por las lesiones en el primer encuentro, fue a partir del de Arabia Saudí cuando se dibujó una alineación tipo.

De ella solo sobresalió una variación en el once titular, la de un Fabián que ha terminado por ganarle el puesto a Pedri desde cuartos. La irrupción del sevillano en el mediocentro ha resultado clave para aportar "ese plus de energía" que reclamaba el seleccionador incluso en rueda de prensa, reservando el incuestionable talento del canario para el último tramo de los encuentros.

Al otro lado la campeona en ejercicio y la figura infinita de Leo Messi, rejuvenecido y a su mejor nivel para llevar a su selección a otro mundial. La albiceleste ha sufrido como nadie para llegar hasta la final, incluso en situaciones inimaginables.

Para la final, Lionel Scaloni sorprende con hasta tres cambios. La tricampeona sale con el 'Dibu' Martínez bajo palos; Montiel, Romero, Lisandro Martínez y Tagliafico en defensa; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister en el centro del campo y delante tridente con Nico González; Messi y Julián Álvarez. Montiel, De Paul y Nico vuelven al once por Nahuel Molina, Paredes y Giuliano Simeone.

En la prórroga contra Cabo Verde en dieciseisavos, en el descuento contra Egipto tras verse 0-2 a un cuarto de hora del final... Argentina no ha hecho sino sufrir, pero no ha hecho sino resistir, entre decisiones polémicas a su favor y la omnipresencia de un Messi que llena los vacíos de un conjunto algo menos redondo que la campeona de 2022. Pero a pesar de la evidencia, hay muchos peligros: ahí están los Lautaro, Julián, Enzo y compañía. Son sobre todo Messi, pero no son solamente Messi.