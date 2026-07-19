El vídeo de Netanyahu y Milei antes de la final del Mundial que incendia las redes: un mensaje de voz y un "eres un verdadero amigo"

La grabación refuerza la estrecha sintonía entre Benjamin Netanyahu y Javier Milei a pocas horas de la final del Mundial contra España.

A pocas horas de la final del Mundial entre España y Argentina, un vídeo protagonizado por Benjamin Netanyahu y Javier Milei se ha convertido en uno de los contenidos más comentados en redes sociales. La escena mezcla fútbol, política y gestos de complicidad entre ambos dirigentes.

A pocas horas de la final del Mundial entre España y Argentina, un vídeo protagonizado por Benjamin Netanyahu y Javier Milei se ha convertido en uno de los contenidos más comentados en redes sociales. La escena mezcla fútbol, política y gestos de complicidad entre ambos dirigentes.

"Javier, eres un verdadero amigo"

En el vídeo, Wahnish reproduce primero un mensaje de voz enviado por Milei, en el que agradece al primer ministro israelí su apoyo. "Eres mi amigo... Me alegró saber que animas a Argentina por mí", le transmite el presidente argentino.

La respuesta de Netanyahu tampoco deja lugar a dudas sobre la relación entre ambos. "Javier, eres un amigo. Un verdadero amigo. Eres un gran amigo. Te apoyamos a ti y apoyamos a Argentina de muchas maneras, incluida la de mañana. ¡Buena suerte!", afirma el dirigente israelí.

El vídeo fue publicado en las cuentas oficiales del Gobierno israelí y rápidamente comenzó a difundirse en X, donde ha acumulado miles de visualizaciones y comentarios.

Un gesto que vuelve a evidenciar la cercanía entre ambos líderes

La escena llega apenas un mes después del viaje oficial de Milei a Israel, donde ambos dirigentes escenificaron públicamente su buena relación durante una sesión especial en el Knéset, el Parlamento israelí.

Desde su llegada a la presidencia, Milei ha convertido el fortalecimiento de las relaciones con Israel en uno de los ejes de su política exterior. Netanyahu, por su parte, ha definido en varias ocasiones al mandatario argentino como un "verdadero amigo" del Estado israelí.

Mientras tanto, el vídeo ha añadido un inesperado componente político a la previa de la final del Mundial, con miles de usuarios comentando tanto el intercambio de mensajes como la peculiar celebración futbolística protagonizada por Netanyahu y el embajador argentino.