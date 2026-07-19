Vox desvincula al alcalde de La Mierla del origen del incendio y afirma que no ha sido llamado a declarar: "Pido que se respete la presunción de inocencia"

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha y diputado por Guadalajara, Iván Sánchez (i), y el alcalde de Vox de Robledillo de Mohernando, Rubén Marchamalo (d), ofrecen declaraciones a los medios

Vox Castilla-La Mancha ha salido de nuevo en defensa del alcalde de Robledillo de Mohernando, Rubén Marchamalo, para aclarar que "no se encontraba en el lugar donde comenzó el incendio de La Mierla ni era la persona que manejaba la cosechadora", además de subrayar que "no ha sido citado ni filiado dentro de la investigación". "Pido que se respete la presunción de inocencia", ha señalado.

La formación ha difundido este domingo un comunicado con el que asegura querer "evitar interpretaciones interesadas" y dejar "fijados con claridad los hechos", después de la polémica generada en torno al origen del incendio.

El viernes, el portavoz parlamentario de Vox en Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, defendió que el agricultor investigado como presunto responsable del fuego —en alusión a la explotación agrícola vinculada al alcalde— "cumplía escrupulosamente con la legalidad". Unas declaraciones que dieron pie a distintas interpretaciones sobre la implicación directa de Marchamalo.

"Pretendan desviar la atención mediante polémicas artificiales"

Según explica ahora Vox, aquella primera nota nunca afirmó que Rubén Marchamalo estuviera manejando personalmente la cosechadora. La formación sostiene que la referencia al alcalde respondía únicamente al hecho de que ya estaba siendo señalado públicamente y a su vinculación con una explotación agrícola familiar.

"La referencia de aquella nota al agricultor señalado y al alcalde respondía al señalamiento público que ya se estaba produciendo contra Rubén Marchamalo y a su vinculación con una explotación familiar dedicada desde hace años a la agricultura. El contenido de la comunicación se centraba en acreditar que la actividad se estaba desarrollando conforme a la normativa y que se habían dispuesto medios preventivos suficientes, no en identificar quién conducía materialmente la máquina", señala el comunicado.

Por último, la formación ha criticado que, mientras el incendio continúa activo y los equipos de emergencia siguen trabajando para extinguirlo, "algunos pretendan desviar la atención mediante polémicas artificiales y retorciendo el sentido de una nota de prensa", insistiendo en que la prioridad debe ser apoyar a los afectados y permitir que la investigación esclarezca lo sucedido.