Es un semisótano interior, de apenas 40 metros cuadrados, y piden por él mucho más que por algunos pisos: "¿El moho paga alquiler?"

Existen anuncios en conocidos portales inmobiliarios para no dar crédito. El mercado de la vivienda está imposible y últimamente se ve de todo. Pese a ello, la capacidad de asombrarse nunca se pierde cuando se trata de buscar piso.

La vivienda que ha compartido una usuaria en redes sociales da buena cuenta de ello. Se trata de un piso de 40 metros cuadrados, cuyo valor asciende a 160.000 euros. Un valor totalmente desproporcionado, sobre todo por el pequeño detalle de que es un semisótano interior y sin ascensor.

El inmueble está en Cuatro caminos, en Madrid, y lo que hay dentro no es mucho mejor. La cuenta de TikTok @le_petit_patito empieza enseñando el salón, donde "conviven los mundos de lo viejo y lo nuevo".

Como ejemplo de este estilo menciona una mesita "tamaño doble, pero con visillo" y mueble "de los que ocupan casi toda la pared". "Podemos aprovechar para guardar nuestros objetos voluminosos, como por ejemplo las neveras de playa bolsa de Eroski", asegura con humor.

Lujo y humedades a partes iguales

"El sofá no es muy bonito, pero como sabéis si no son muy bonitos son cómodos", explica, aunque no parece serlo. En cuanto a lo que debería ser de las puertas, la propietaria de esta cuenta de TikTok señala que en su lugar hay una cortina "para jugar con las trasparencias". "Lujo asiático", añade.

Electrodomésticos como la nevera están totalmente fuera de sitio, y en cuanto al "masters bedroom" , es decir, dormitorio principal, este tiene "colcha y visillo a juego en rosa". Además, hay "tele y ventilador para ver a la fresca nuestro programa favorito refugio climático".

Respecto a la cocina, está "completamente equipada". @le_petit_patito expone que "se ha jugado con las cenefas, que como veis son del mismo motivo que cubre la nevera. Por último, sobre el baño asegura que sería "el mismo que pondrías en los Sims sin utilizar los trucos".

Los comentarios, como siempre, regalan algunas frases muy ingeniosas. "¿El moho paga alquiler?", se pregunta un usuario de TikTok por las humedades que se ven en los techos y las paredes de esta vivienda.