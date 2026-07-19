El ministro de Hacienda pone fecha a los Presupuestos y lanza un mensaje a Junts: "Los presentaremos aunque no haya apoyo al techo de gasto"

El Gobierno asegura que seguirá negociando con todos los grupos, pero avisa de que aprobará el proyecto aunque fracase de nuevo la senda de gasto.

El Gobierno mantiene su intención de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado pese a la complicada aritmética parlamentaria. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha situado este domingo de octubre como una fecha "razonable" para presentar las cuentas y ha dejado claro que el Ejecutivo seguirá adelante incluso si vuelve a fracasar la votación del techo de gasto en el Congreso.

En una entrevista en la Cadena SER, el ministro ha reconocido que la negociación será compleja, especialmente después del rechazo expresado por Junts y de las dificultades para reunir una mayoría parlamentaria. Aun así, ha insistido en que el Gobierno intentará alcanzar acuerdos con todas las fuerzas políticas.

El Gobierno mantiene el calendario pese a la falta de apoyos

España ha explicado que el primer objetivo es superar las distintas fases de negociación hasta llevar el proyecto al Congreso de los Diputados.

"Negociaremos con todo el mundo", ha afirmado el ministro, aunque ha dejado claro que el Consejo de Ministros aprobará el proyecto presupuestario aunque la Cámara vuelva a rechazar la senda de estabilidad y el techo de gasto.

El responsable de Hacienda ha admitido que sacar adelante unos presupuestos "nunca es fácil" y que, en el actual contexto político, el camino resulta todavía más complicado.

Nueva votación del techo de gasto esta semana

El Ejecutivo afrontará en los próximos días un nuevo intento para aprobar la senda de estabilidad, después de que la anterior fuera rechazada por PP, Vox y Junts.

España ha pedido al Partido Popular que reconsidere su posición y se pregunte si realmente quiere que las comunidades autónomas que gobierna dispongan de más recursos económicos.

"Me gustan las misiones difíciles", ha señalado el ministro, quien ha defendido que su obligación es seguir buscando consensos y negociar diariamente con el resto de grupos parlamentarios.

Mensaje a las comunidades del PP sobre la financiación autonómica

Durante la entrevista, el titular de Hacienda también ha reclamado a las comunidades gobernadas por el PP que abandonen el "victimismo" y presenten propuestas concretas para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica.

España ha asegurado que el Gobierno está dispuesto a revisar el reparto de los recursos desde la "racionalidad", aunque ha recordado que el volumen total de financiación es limitado y que cualquier modificación en favor de una comunidad implica cambios en el resto.