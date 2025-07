Cristóbal Montoro se da de baja del PP

El exministro Cristóbal Montoro ha comunicado esta mañana al Partido Popular su decisión de darse de baja como afiliado, según han informado fuentes de Génova. Montoro ha tomado esta decisión tras haber sido imputado por crear presuntamente "una red de influencias" para beneficiar a empresas gasísticas cuando era ministro.

La determinación llega además después de que el Comité de Derechos y Garantías del PP decidiese anoche "la apertura de un procedimiento de información" relacionado con el caso, un proceso que ahora queda "en suspenso". Desde el Partido Popular han destacado además que Montoro era el único afiliado de los 28 investigados en la trama.

Un magistrado del Juzgado número 2 de Tarragona ha imputado a Montoro y a otras 27 personas, además de seis personas jurídicas, tras abrir una causa secreta hace siete años. El juez les imputa la presunta comisión de siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental, tal y como ha adelantado esta mañana el diario catalán La Vanguardia.

Según el auto, al que ha tenido acceso la agencia de noticias EFE, la investigación ha revelado que, hasta en dos ocasiones, empresas gasísticas contrataron a Equipo Económico, sociedad de la que Montoro fue fundador y presidente, para que hiciese uso de su "red de influencias" con el fin de que se llevasen a cabo reformas legislativas que les favorecieran, como por ejemplo una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad.

El magistrado considera que Montoro hizo supuestamente "uso de las potestades" que le correspondían en la iniciativa legislativa de su Ministerio, "lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho Equipo Económico". "El uso de tales potestades habría permitido a Equipo Económico poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público".

Desde el Partido Popular han querido desvincularse del caso asegurando que son hechos ocurridos hace diez años y que Montoro no tiene ahora mismo ninguna vinculación laboral "con el PP actual" de Feijóo. Además, han aprovechado para atacar también al PSOE y al Gobierno al decir que en esta trama "no se está hablando de mordidas, prostitutas, colocación de amigas o cátedras que no existen", según ha dicho Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del Partido Popular.