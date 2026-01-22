Adif tira del 'freno de mano': todas las reducciones de velocidad en la red ferroviaria tras el accidente de Adamuz

El trágico accidente de Adamuz mantiene a España sumida en la tristeza por las 45 personas fallecidas. En paralelo al dolor, avanza una investigación extremadamente compleja que, por ahora, centra su mirada en un posible defecto de la vía en el tramo donde ocurrieron los hechos.

Un shock que ha obligado a Adif a tomar medidas en otros puntos del mapa del ferrocarril en España, donde los maquinistas llevan meses reclamando arreglos y medidas preventivas.

No obstante, no se trata de unas medidas novedosas, ya que se aplican con regularidad y de forma constante en toda la red y durante todo el año. Según datos del Gobierno en 2025 se activaron 2.144 limitaciones temporales de velocidad, una cifra ligeramente inferior a la registrada en 2024.

150 km. con el 'freno' entre Madrid y Barcelona

Menos de 48 horas después de la colisión entre el Iryo y el Alvia a la altura de Adamuz, Adif comunicaba, en una nota interna, la reducción de la velocidad a prácticamente la mitad en un tramo de 150 kilómetros de la línea Madrid-Barcelona. En concreto, desde el punto kilométrico 34'800 de Mejorada del Campo (Madrid) al 182'900, en Alhama de Aragón (Zaragoza).

La medida adoptada de urgencia respondía a las denuncias presentadas por los maquinistas que cubren la línea por "baches" y otras incidencias. Según el mandato de Adif la velocidad quedó limitada durante todo un día a 160 km/h cuando el tramo permite una máxima de 300 km/h. Tras los trabajos durante la noche Adif retomó la velocidad habitual, pero de inmediato tuvo que aplicar la reducción todo el miércoles hasta la conclusión de las revisiones.

Tres puntos afectados en dirección a Valencia

El miércoles la afectación llegaba a la línea Madrid-Valencia, donde se redujo la velocidad en hasta tres puntos, por repetidas quejas de los maquinistas. En detalle, Europa Press precisaba que se trataba de movimientos laterales, descritos como balanceos bruscos del tren de lado a lado.

Los puntos afectados fueron la aguja de Villarrubia de Santiago (Toledo) y un tramo de un kilómetro a la altura del km. 292 en la vía 2 entre Minglanilla (Cuenca) y Caudete de las Fuentes (Valencia). En ambas incidencias el mandato de Adif fue bajar la velocidad hasta los 160 km/h.

El tercer enclave afectado fue un tramo de 700 metros en el km 222. de la vía 2, entre Cuenca y la vecina población de Monteagudo de las Salinas, donde la velocidad pasó a ser temporalmente de 200 kilómetros por hora.

Galicia, también bajo revisión en la zona de Angrois

Este jueves ha llegado el, hasta ahora, último aviso de urgencia de Adif, que afecta a 28 kilómetros del tramo de alta velocidad entre Ourense y Santiago de Compostela. Allí, de los 300 km/h que supuestamente soporta la vía, la entidad pública ha dado orden de bajar a 220 km/h debido a "reportes de los maquinistas" sobre posibles incidencias.

La zona en revisión va del punto kilométrico 56'200 al 84,200. En ella estará vigente la reducción hasta que equipos técnicos verifiquen la línea para subsanar las posibles incidencias y comprobar la total seguridad del tramo.

Aunque por kilometraje sí se incluye el punto donde se produjo el trágico accidente de Angrois, la curva de A Grandeira, situada en el 84'413, no le aplica la reducción porque la velocidad ya está limitada a 80 km/h en dicha curva. Allí descarriló un Alvia en 2013 al entrar muy por encima de la velocidad marcada, dejando 80 muertos y 143 heridos