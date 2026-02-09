El sketch de 'Vaya semanita' que pone frente al espejo a los jóvenes que no quieren la democracia: "Vais a saber lo que es una dictadura"

Aproximadamente un 20% de los jóvenes españoles cree que el franquismo fue "bueno" o "muy bueno". Así lo señaló meses atrás el barómetro del CIS, alertando así de la creciente corriente ultraderechista entre la población más joven.

Valiéndose de esta realidad, la emblemática serie de EITB Vaya semanita emitió un episodio que incluía un sketch que no ha parado de compartirse. En él, un padre enseña a su hijo lo que es "de verdad" una dictadura.

"¿No estáis todo el día quejándoos los chavales de la democracia? Que si con Franco igual no se vivía tan mal, que si una dictadura no es para tanto. Pues desde ya se va a instaurar la dictadura de esta casa. Vas a saber de verdad lo que es la mano dura", asegura el actor Andoni Agirregomezkorta, que aparece vestido como un militar.

Lección aprendida: "Prefiero la democracia"

Durante el sketch, se suceden diferentes escenas que dan cuenta de lo que implica realmente vivir bajo una dictadura. "Hijo, de pie ahora mismo, y antes de cada comida, a rezar", exige el padre en papel de dictador.

"Lo siento, no ha pasado la censura", dice el militar justo después de romperle el móvil a si hijo. "A partir de ahora, tu único entretenimiento va a ser este", señala el padre, quien pone en la televisión el NO-DO, un noticiario propagandístico franquista de emisión semanal.

En otra escena, el dictador hace un registro en la habitación de su hijo "porque me sale a mí de los huevos". "¡Una sudadera rosa, lo sabía, eres un invertido!", acusa el padre-dictador, quien finalmente consigue que su hijo se arrepienta de pensar que la democracia "apesta".

"Vale, vale. Está bien, he aprendido la lección. Prefiero la democracia, por favor", suplica el hijo justo antes de que aparezca la madre e imponga lo que denomina "el matriarcado vasco" tras pedirle a su marido que se quite "ese disfraz de fantoche".