La Fiscalía pide absolver a Errejón en el caso Mouliaá: "Los hechos no son constitutivos de delito"

El exportavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, el 16 de enero de 2025.

La Fiscalía de Madrid ha solicitado este lunes la absolución del exdiputado de Sumar Íñigo Errejón en la causa por presuntas agresiones sexuales contra la actriz Elisa Mouliaá porque "los hechos relatados no son constitutivos de delito".

Argumenta el fiscal, según ha adelantado RTVE, que la también presentadora no manifestó "oposición" al beso que Errejón le dio en el ascensor cuando fueron a la vivienda donde se produjo la presunta agresión sexual que la actriz denuncia.

Ya en el domicilio, el fiscal dice que "se introdujeron en uno de los dormitorios de la casa, donde el Sr. Errejón de forma impetuosa, comenzó a besarla, quitarle el sujetador y tocarle los pechos, acto que alargó durante unos minutos hasta que Dª Elisa le pidió que salieran de la habitación, accediendo éste a la petición".

Y añade el documento de la Fiscalía: "ambos decidieron ir al domicilio del investigado y una vez allí, de nuevo, comenzó a tocarle por distintas partes del cuerpo, instante en el que Dª Elisa, a la que no estaba agradando el encuentro sexual por la premura y vehemencia, le manifestó que no quería continuar, cesando el encuentro en ese instante y marchándose". Por todo ello, considera que los hechos "no son constitutivos de delito" y pide la absolución del político.

El escrito de conclusiones del Ministerio Público ya ha sido enviado al juez correspondiente, Alfonso Carretero. El pasado mes de noviembre, la Fiscalía había pedido el archivo provisional de la causa y ahora se ratifica en esta visión del caso.

La reacción de la denunciante

Mouliaá, al conocer por la prensa y las redes esta noticia, ha indicado en X que le parece una "sospechosa decisión", toda vez que implica "absolver al acusado tras su procesamiento y tras haberle ACUSADO previamente", un comentario que acompaña con la etiqueta "#Incongruencia".

"Sabíamos que no sólo no le iba a acusar, sino que le iba a defender. El escrito es bastante cruel, la verdad, sobre todo teniendo en cuenta su primer escrito de acusación", dice. "Venimos de una Fiscalía que primero le ha acusado, luego no le ha acusado y ahora le defiende. Pasa, entonces, a leer el primero de los documentos, en el que se afirman cosas como "no hubo consentimiento válido" o "la voluntad de la denunciante no fue libre". Habla de "presión, invasión corporal y bloqueo", de "aprovechamiento", de "vulnerabilidad" y no de consentimiento.

Añade en un mensaje más: "Una fiscalía que acusa y ahora misteriosamente defiende tras su procesamiento levanta sospechas. #INCONGRUENCIA el juez le ha mandado al banquillo y tras esto SI que voy a ir hasta el final. Ahora sí que me han tocado los ovarios. Ahora sí".

A la espera

Justo hoy, la Audiencia de Madrid delibera sobre el recurso del exportavoz de Sumar contra su procesamiento en un momento decisivo en la causa después de que la actriz retirara la semana pasada su acusación por motivos de salud.

Los magistrados de la Sección Cuarta de la audiencia madrileña debatirán y tomarán una decisión este lunes, aunque el auto con el fallo previsiblemente no se redactará y no se hará público hasta unos días después, como suele ocurrir en estos casos, han informado fuentes jurídicas.

Se trata de una decisión fundamental para el desenlace de la causa que tiene lugar días después de que el proceso diera un giro copernicano: el pasado miércoles Mouliaá presentó en el Decanato de Plaza de Castilla un escrito en el que retiraba su acusación contra Errejón por motivos personales y de salud, aunque no se retractaba de la agresión sexual que sufrió en 2021 y denunció en 2024.

Una vez recibido en el juzgado el magistrado que instruye la causa, el citado Carretero, le advirtió -ya el viernes- de que ese escrito tiene un error, ya que no está firmado por abogado ni procurador, y le instó a enmendarlo porque de lo contrario el proceso seguirá adelante debido a que ya se había decretado la apertura de juicio oral al haber dos acusaciones: la propia Mouilaá y la que ejerce la asociación Adive. El magistrado le dio un día a la denunciante para llevar a cabo esta subsanación.

Mientras tanto, el jueves el magistrado citó a Íñigo Errejón para el martes, día 10, para notificarle formalmente la apertura de juicio oral por presuntas agresiones sexuales que decretó el pasado 7 de enero. Adolfo Carretero había citado para este trámite al expolítico unas semanas antes, pero lo aplazó porque faltaba el escrito de conclusiones de la Fiscalía, que finalmente comunicó que, como había defendido previamente, no ve delito y por lo tanto solicita la absolución del acusado de cara a un posible futuro juicio.

Por lo pronto, este lunes los jueces de la Audiencia Provincial decidirán si enmiendan o no la decisión del magistrado instructor de procesar a Errejón, analizando el recurso en el que su letrada alegó que no hay indicios de delito, sino un relato "inventado" de la denunciante que el juez instructor ha creído "a pies juntillas", tras una denuncia de la actriz cuyo único fin fue "obtener una notoriedad e ingresos de los que carecía".

De este modo, es previsible que en los próximos días se sepa el desenlace de un proceso que comenzó en octubre de 2024, cuando Mouliaá denunció públicamente en la red X haber sido víctima de acoso sexual por parte de Errejón y luego presentó denuncia ante la Policía, relatando tres episodios de agresión sexual ocurridos en una noche de septiembre de 2021.

Errejón dimitió de todos sus cargos políticos y la causa ha ido avanzando hasta que el 14 de noviembre de 2025 el juez procesó a Errejón y el 7 de enero de 2026 decretó la apertura de juicio oral.