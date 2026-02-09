El actor Jesús Castro se pronuncia sobre Rosalía en dos frases que han generado decenas de comentarios en pocas horas

Estrella Morente ha cargado en TV3 contra Rosalía. La cantante ha estado en el programa Collapse, presentado por Jordi González, y ha afirmado que la cantante catalana, con la que colaboró para Lux, no metió todo su trabajo en el disco.

"Podría haber dejado un poquito más de lo que trabajamos. Por respeto sobre todo al trabajo de las compañeras que colaboramos", ha empezado diciendo Estrella Morente en la televisión pública catalana.

"Mandé un trabajo muy currado, muy especial, y lo que he escuchado ha sido una pequeña frase y unos coros. Me entristece sobre todo por la gente que no conoce la realidad de lo que se ha grabado", ha añadido.

Sobre si guarda rencor ha dicho que no: "No rencor, agradecimiento a colaborar y estar en un trabajo tan chulo como es este disco Lux". Ha mencionado que Silvia Pérez Cruz, que también participó en el tema La rumba del perdón, sí ha colgado el trabajo completo que mandó.

"Pero bueno, ya Silvia ha colgado la versión original que hizo, muy educada, muy correcta muy cariñosa, pero la ha colgado para que la gente tenga conocimiento de lo que hizo tan chulo", ha señalado.

Morente ha afirmado que ella, si embargo, no lo va a colgar: "Por respeto al trabajo. Un respeto que ella no tuvo conmigo".

La cuenta oficial de las redes de TV3 ha colgado este fragmento de la entrevista de Estrella Morente con Jordi González y entre los muchos comentarios destaca el del actor Jesús Castro, que ha querido dejar claro lo que piensa de Rosalía.

"La mejor cantaora de España con diferencia. Ya quisiera Rosalía o quien fuera", ha espetado el actor sobre las palabras de Estrella Morente. Una frase que tiene 103 'me gusta' y que ha generado en menos de 24 horas más de 50 comentarios.

Comentario de Jesús Castro sobre Rosalía Instagram

Lío taurino en 'Operación Triunfo'

Estrella Morente ya tuvo una polémica hace unos años en Operación Triunfo después de añadir por su cuenta un alegato en favor de la tauromaquia en una interpretación de Volver junto a Nia en 2020.

"Ni el torero mata al toro, ni el toro mata al torero, los dos se juegan su vida, a un mismo azaroso juego", dijo Morente parafraseando a José Bergamín. Un mensaje muy polémico entonces y por el que Tinet Rubira, director de la productora Gestmusic, tuvo que disculparse después de que RTVE recibiese más de 1.500 quejas de espectadores.

Sobre este momento ha dicho Morente que le "apeteció hacer una introducción" que solía hacer en sus conciertos.