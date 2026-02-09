Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ábalos no tendrá indemnización: el Congreso desestima su petición al "estar suspendido cuando renunció al acta"
Según el informe al que ha tenido acceso la Cadena Ser, la Cámara Baja no abonará la indemnización al exministro. 

El exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.Eduardo Parra

El exministro y exsecretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, no tendrá indemnización. Así lo ha informado el Congreso en un informe al que ha tenido acceso la Cadena Ser después de que Ábalos la solicitara tras dejar su acta el pasado 28 de enero. Dicho documento apunta a que "ninguno de los miembros de la Cámara que fueron suspendidos en el pasado percibió la indemnización establecida en el artículo 12 del Reglamento de pensiones parlamentarias".

La Mesa de la Cámara baja ha reseñado además que "los acuerdos de suspensión de Diputados adoptados hasta el momento abarcaban la totalidad de los derechos, prerrogativas y beneficios propios de la condición de Diputado, sin que parezca razonable entender que la pérdida del acta suponga la recuperación de derechos que no existían con anterioridad".

La situación judicial y penitenciaria que atraviesa el exministro también complica la percepción de la indemnización. "La indemnización por cese tiene como objetivo evitar las dificultades que puede conllevar la vuelta, por parte de los parlamentarios, a la ocupación previa a la dedicación a la actividad política, especialmente como consecuencia de la carencia de cobertura por desempleo que afecta a quien desempeña el mandato parlamentario", explica el informe al que ha tenido acceso la emisora de radio. 

"De ahí que sea incompatible con la percepción de cualquier otro ingreso, como por ejemplo el de pensión por jubilación. Ambas retribuciones (indemnización y pensión) son incompatibles y su combinación contraria a la finalidad expresada por el Reglamento de pensiones parlamentarias", afirma el texto. 

