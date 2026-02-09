La sorprendente relación de Cayetano Rivera y Tamara Gorro: sus viajes y la disparidad en lo que sentirían cada uno de ellos sobre su noviazgo
Poca gente podría imaginar que la colaboradora y el extorero iban a acabar juntos, pero parece que así ha sido.
Hay romances entre famosos que no sorprenden. Era fácil que se conocieran, lo han hecho, ha surgido la chispa y al final les han pillado. Otros, sin embargo, sí provocan gestos de asombro porque a lo mejor no pegan tanto o no te podrías imaginar que iban a acabar manteniendo una relación.
Dentro de esos noviazgos inesperados tenemos ya uno en 2026 que efectivamente ha provocado una enorme sorpresa. Se trata de Cayetano Rivera y Tamara Gorro, que aunque ellos mismos no han confirmado oficialmente que estén juntos y tampoco hay pruebas gráficas de esta historia por ahora, parece evidente que sí, que entre ellos hay algo de índole sentimental.
La primera en contarlo fue la periodista Isabel González. Y una vez levantó la liebre, ya ha sido imparable. Ambos se fueron de viaje a Dubai, pero no ha sido su primer destino juntos. Antes de eso estuvieron en Ibiza, y como señala Vanitatis, viajaron juntos a Barcelona tratando sin éxito de despistar al personal, o quizá porque hicieron check-in por separado o no pagaron selección de asiento.
Ambos compartieron vuelo, pero fueron en asientos separados, aunque el citado medio detalla que quienes les vieron no tardaron en darse cuenta de que ambos se conocían y que no parecía un encuentro casual.
Una relación comentada en la tele
Y por supuesto, tras saberse que están juntos, varios colaboradores televisivos han contado lo que saben. No hay que olvidar que Tamara Gorro colabora con Y ahora Sonsoles y tiene varios amigos periodistas famosos.
Así, Pilar Vidal declaró en La Roca de LaSexta que "sabía que ella ya estaba desde hace unos meses con alguien. La veía muy feliz, pero no le ponía cara. Me ha chocado que se haga pública ya. Creo que ella quería esperar un poco más".
Desde la competencia han ofrecido más detalles. Omar Suárez explicó en Fiesta que como buen amigo que es de Tamara Gorro, sabía que se veía con alguien, aunque no conocía su identidad.
Tamara Gorro dice una cosa y el entorno de él dice otra
Añade que la celebrity le contó que estaba muy ilusionada con esta persona, que se quería dejar llevar y que solo un par de personas conocían la identidad del hombre con el que estaba saliendo. Señaló también que no le "dijo que eran pareja, solo que se estaban conociendo", y que empezaron a verse antes de Navidad.
Menos optimista fue Makoke, que accedió al círculo de Cayetano Rivera. Su entorno le ha dicho que "no da un duro por esta relación" y que él "está viviendo la vida".
Por tanto, hay disparidad de opiniones desde ambos lados. "¿Cuántas veces en este tiempo te he hablado yo de una relación? Nunca. Pues si te estoy hablando de este es porque, para mí, significa algo", habría dicho Tamara a su amigo Omar Suárez, ante lo que Makoke teme que no sea completamente recíproco: "A lo mejor está ilusionado, pero que no le ve futuro".
Sea como fuere, Tamara Gorro parece contenta con Cayetano Rivera y habría olvidado definitivamente a Ezequiel Garay, su exmarido y padre de sus dos hijos. Por su parte, Cayetano Rivera, que ha vivido una etapa muy turbulenta, había sido relacionado recientemente con la reportera Gema Camacho.