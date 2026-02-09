Antón Losada ve los resultados de Aragón y da una explicación de lo que pasa en la derecha: "Es la teoría de la fotocopia"

Antón Losada, periodista y analista político, ha intervenido este lunes en el programa de TVEMañaneros 360 para arrojar luz sobre los resultados de las elecciones aragonesas, donde el PP de Jorge Azcón se hizo con la victoria este domingo.

Con 26 escaños, dos menos de los que tenía hasta ahora, los populares repetirán al frente del gobierno de Aragón, pero tendrán que ceder ante las exigencias de Vox, que crece notablemente, y con quien previsiblemente pactarán.

A la vista de lo ocurrido, Antón Losada ha explicado el por qué del ascenso del partido de Santiago Abascal y la pérdida de votos del PP. "Las cosas que dice Vox, antes o después las acaba asumiendo el PP", ha asegurado el analista gallego.

Y ha ido más allá, retratando a los populares empleando la actualidad más inmediata. "Hasta los influencer que están a favor de Vox acaban haciendo campaña por el PP", ha señalado Antón Losada en referencia a la aparición del agitador Vito Quiles en un acto de campaña del PP en Aragón.

"La teoría de la fotocopia"

"El votante acaba viendo eso y se aplica la que conocemos como la teoría de la fotocopia. Cuando la gente tiene que escoger entre el original y la fotocopia, normalmente tú y cualquier persona con sentido común se queda con el original", ha apuntado Losada en relación a la disputa de votos entre PP y Vox.

Sobre esta cuestión, el analista gallego ha incidido en que lo que han hecho los populares es "reforzar" el discurso de Vox. "El problema que tiene ahora mismo la derecha es que hay una lucha abierta por el liderazgo en ese espacio", ha opinado en TVE.

Y sobre la relación entre PP y Vox, Antón Losada cree que ya no existe un "socio mayor" y un "socio menor". "Hay un socio que sigue siendo muy grande, que tiene estructura, que tiene organización, que es el PP, pero que está en franca decadencia. Y hay un socio emergente", ha dicho Losada, en referencia al auge de Vox en todo el país.