Detenido un hombre en Motril (Granada) como presunto autor de la muerte de su pareja, una mujer de 54 años

Un hombre ha sido detenido en la localidad granadina de Motril en relación con la muerte de su pareja, una mujer de 54 años, han confirmado fuentes policiales. El varón permanece arrestado como presunto autor de un homicidio mientras se investigan las circunstancias del suceso.

El servicio de emergencias 112 recibió el pasado domingo sobre las 10:35 horas una llamada del personal sanitario del 061, que había solicitado la presencia de la Policía Nacional en un domicilio de la zona de El Varadero, cerca de la playa de poniente de Motril.

Los sanitarios atendieron allí a la mujer, que se encontraba inconsciente, por una supuesta intoxicación etílica o un golpe en la cabeza y, posteriormente, fue trasladada al Hospital Virgen de las Nieves de Granada desde Motril, donde finalmente falleció unas horas horas después.

Tras lo ocurrido, la Policía Nacional procedió a la detención de su pareja sentimental como presunto autor de un homicidio. Fuentes del TSJA han señalado a El Independiente que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, en funciones de guardia, ha ordenado este miércoles su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Mientras, la investigación continúa abierta para esclarecer lo sucedido y determinar las causas exactas de la muerte.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.