Detienen al alcalde de Vox en Villacastín (Segovia) por agredir a su pareja en plena romería

El alcalde de Vox en Villacastín (Segovia), Julio César Sánchez, quien anteriormente estuvo en el PP, ha sido detenido por una presunta agresión machista cometida contra su mujer, con quien estaba de romería en la zona de la Ermita de la Virgen del Cubillo, en la localidad de Aldeavieja.

Según han informado fuentes de la investigación a EFE, el hombre, conocido como El Borrete, se encuentra en libertad tras haber sido detenido y haber pasado a disposición judicial por dichos hechos, que además fueron presenciados por agentes de la policía nacional que se encontraban fuera de servicio.

Al comprobar la situación, las autoridades se identificaron y pidieron al hombre que parara de gritar y empujar a su pareja, momento en el que el de Vox se volvió aún más violento y se marchó del lugar. Al día siguiente, tras el incidente, el hombre se presentó al día siguiente en la Guardia Civil de Ávila para explicar su versión, por lo que fue detenido y fue puesto a disposición judicial, pasando una noche en el calabozo, aunque tal y como se ha detallado anteriormente, fue puesto en libertad.

La mujer, tal y como afirma El País, no ha presentado todavía ninguna denuncia contra el político de Vox, aunque el caso será investigado de igual forma tras haber quedado registrado en el Sistema VioGen, mientras que la formación dirigida por Santiago Abascal no se ha pronunciado al respecto.

Si eres víctima



El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600 000 016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.