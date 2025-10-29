Detienen en Barajas al exconcejal de Marbella, Carlos Fernández, acusado en el caso Malaya, tras 19 años fugado

El exconcejal de Marbella (Málaga), Carlos Fernández, acusado en el caso Malaya— uno de los mayores escándalos de corrupción urbanística de España— ha sido detenido este jueves en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y puesto a disposición de la Audiencia Nacional, según han confirmado fuentes jurídicas a EFE.

Fernández estaba fugado desde 2006, cuando escapó de la Justicia al iniciarse la segunda fase de la Operación Malaya, que investigaba una red de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella y que salpicó a numerosos políticos, empresarios y funcionarios del Ayuntamiento de Marbella.

Desde entonces, estuvo más de una década en paradero desconocido. En septiembre de 2016 se entregó voluntariamente a la policía en San Juan, Argentina, donde llevaba viviendo desde hace tiempo con su familia. Durante su estancia, trabajó como coach y asesor de políticos y empresarios locales, y fue encarcelado, compartiendo pabellón con algunos exmilitares condenados.

En diciembre de 2022, la Corte Suprema argentina rechazó la solicitud de extradición presentada por la Audiencia Nacional española, al considerar que las causas por las que se le reclamaba habían prescrito. Esta resolución, en teoría, le abría la puerta para regresar a España, pero Fernández quedó atrapado en un limbo jurídico debido a la falta de documentación, lo que le impedía regularizar su situación incluso en Argentina.

A lo largo de estos casi 20 años, el exconcejal había intentado regresar en varias ocasiones a España, aunque sin éxito. Su nombre seguía figurando en la orden internacional de detención de Interpol, vigente desde 2006. Este miércoles, finalmente, la justicia española ha logrado su detención gracias a los controles fronterizos en Madrid.