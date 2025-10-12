La primera cafetería de España sin azúcar en su carta se encuentra en Marbella

El azúcar está presente en numerosos alimentos y bebidas cotidianos, desde refrescos y bollería hasta salsas y productos procesados. Cada vez son las más personas que optan por reducir su consumo o eliminarlo por completo en busca de salud y bienestar. En ese contexto de cambio de hábitos, una nueva cafetería en Marbella se ha sumado al movimiento social: ofrece una carta diseñada sin azúcar añadido.

Se trata de Zùsto Café by Eric, la primera franquicia de café sin azúcar en el mundo. La apertura tuvo lugar el pasado mes de septiembre y ya ha causado sensación en redes sociales. Ubicado en el corazón de Puerto Banús, este concepto innovador ofrece todo tipo de productos de repostería: helados, pasteles, tartas… Todo ello sin azúcar añadido, pero con el mismo sabor y textura que el azúcar convencional.

Todos los elaborados del local se preparan empleando Zùsto, el sustituto que la marca comercializa como una alternativa 1:1 al azúcar tradicional, es decir, se puede usar en la misma proporción para obtener resultados similares. Según se explica en su página web, Zùsto mantiene el sabor, la dulzura y la textura del azúcar convencional, pero con un 75% menos de calorías y un índice glucémico de 22, frente al 65 del azúcar tradicional.

Todo tipo de productos

Al frente de esta nueva cafetería de Marbella está el pastelero Eric Vermeulen, responsable de adaptar técnicas y recetas clásicas para que funcionen con Zùsto manteniendo el aspecto y la experiencia sensorial esperada por los clientes. En la oferta del local hay desde croissants y pastelería tradicional hasta tartas, helados artesanales y bombonería, todo reformulado para conservar textura y sabor sin recurrir al azúcar refinado.

Aunque Vermeulen es quién está al mando en el establecimiento de España, el concepto fue creado por Thierry Huion, fundador de Zùsto Café, quien se planteó disfrutar de postres de alta pastelería con un enfoque orientado al bienestar. “Zùsto permite a las personas disfrutar de momentos dulces nuevamente, de manera segura y deliciosa”, asegura Huion. Así, Vermeulen materializa esa idea combinando tradición y modernidad en cada bocado sin renunciar al placer.

Zùsto Café by Eric aterriza en Marbella en un momento en que el consumo responsable y las alternativas a ingredientes tradicionales ganan espacio en la oferta alimentaria. Para quienes pasen por Puerto Banús, la nueva cafetería ofrece no solo una deliciosa carta de la forma más sana posible, sino también un local que ha sido diseñado con un ambiente elegante y acogedor que invita a los clientes a adentrarse en este paraíso dulce.