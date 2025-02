Díaz avanza que Hacienda aún no ha tomado una decisión final sobre el pago del IRPF con el SMI: "Nadie sabía esto"

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dejado caer este jueves desde la sede de la OCDE en París que la determinación de Hacienda que obliga a pagar el IRPF a los beneficiarios del SMI no es todavía definitiva. “Estamos a resultas de la decisión que tome finalmente Hacienda”, ha declarado Díaz a preguntas de los medios de comunicación.

La líder de Sumar ha insistido, no obstante, en que su espacio político no ha cambiado de posición. “Todos los años, después de aprobar el Real Decreto en el que se fijaba el SMI, el Ministerio de Hacienda declaraba exenta la cuantía anual del salario mínimo. [...] Yo he hecho lo que tenía que hacer, subir el salario mínimo. Ahora, desde luego y lógicamente, quedaremos a la espera de que el Ministerio competente aclare de una vez por todas cuál es la posición sobre esta materia”, ha dicho Díaz, quien además ha revelado que existe una “legítima discusión” en el seno del Ministerio que dirige María Jesús Montero.

La también vicepresidenta ha contestado también su compañero de Economía en el Gobierno, Carlos Cuerpo, quien aseguró que Díaz era “conocedora” del “potencial pago de impuestos” que implicaba subir el SMI. “Nadie, ni él mismo, sabía esto”, ha respondido Díaz, que ha recordado además que “el señor Carlos Cuerpo hizo declaraciones a medios el lunes diciéndole a todo el país que la decisión no estaba tomada. Me atrevo a decir que una parte del Gobierno se ha enterado exactamente igual que yo y mi equipo, media hora antes de comparecer en Moncloa”.

Pese a las diferencias sobre este aspecto, Díaz ha aclarado que “el Gobierno de coalición goza de muy buena salud”. “Hay Gobierno de coalición, que seguirá ganando derechos, para rato”, ha zanjado.