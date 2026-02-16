Dominic, profesor con 30 años de experiencia: "En los 90, que un niño llegara al colegio con pañal era algo muy inusual. Ahora es habitual ver varios casos cada año"

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
"Basta con unos pocos niños que aún no son independientes para que el ritmo de la clase se vea afectado", ha lamentado el docente.

Un niño de educación infantil junto a su madre

Dominic O'Regan es un profesor de educación infantil con 30 años de experiencia que a lo largo de su trayectoria ha podido observar profundos cambios en los hábitos y las habilidades de los niños de hasta cinco años.

En un artículo escrito por él mismo y publicado en el medio de comunicación británico The Telegraph, el docente ha comenzado expresando que "empecé como maestro de primaria hace unos 30 años, nadie usaba el término 'preparación escolar'. No se hablaba de ello porque era un hecho y, por lo general, los niños entraban a la primaria listos para aprender".

Antes, según O'Regan, "los niños sabían ir al baño, usar cubiertos, separarse de sus padres y comunicar sus necesidades básicas". Sin embargo, ahora las cosas han cambiado y la situación "es muy diferente".

En ese sentido, el profesor ha señalado que "una nueva encuesta a docentes realizada por la organización benéfica de educación infantil Kindred Squared reveló cuántos niños comienzan la escuela sin la independencia ni las habilidades que antes se daban por sentadas".

"Las estadísticas son impactantes y reflejan lo que mis colegas y yo hemos observado en las aulas durante la última década", ha destacado Dominic O'Regan.

Uno de cada cuatro niños no sabe ir al baño al empezar la escuela

El docente ha precisado que "en las décadas de 1970 y 1980, el 83% de los niños dejaban de usar pañales a los 18 meses. Hoy en día, uno de cada cuatro niños no sabe ir al baño al empezar la escuela".

"En la década de 1990, era muy inusual que un niño llegara a la escuela con pañal, salvo por una razón médica. Ahora es habitual que las escuelas vean varios casos cada año", ha añadido O'Regan.

Respecto a las consecuencias en las aulas de ese cambio en los niños, el profesor ha subrayado que "ha transformado la dinámica del primer trimestre para muchos profesores. Una clase de 30 niños de cuatro años suele contar con un profesor y un auxiliar, por lo que basta con unos pocos niños que aún no son independientes para que el ritmo de la clase se vea afectado".

En cualquier caso, Dominic O'Regan ha terminado su escrito dejando claro que "nada de esto tiene que ver con la culpa. La crianza siempre ha sido difícil, y la infancia actual es muy diferente a la que tuvieron muchos maestros. Pero esos primeros cinco años son cruciales. Los maestros pueden apoyar a los niños una vez que llegan a la escuela, pero no debería recaer solo en las escuelas la responsabilidad de hacerlo todo".

