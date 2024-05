Diputados de Vox gritan "traidor" y "dimisión" a Sánchez y a cada ministro cuando votaban la amnistía

Diputados de Vox han gritado "traidor" y "dimisión" a Pedro Sánchez y cada uno de los ministros que tienen el acta de diputado y que daban su 'sí' a la Ley de Amnistía.

No es el único suceso que se ha producido durante el debate y la votación de la Ley de Amnistía. La presidenta del Congreso ha reprobado "el espectáculo" y la "mala educación" en el Pleno del Congreso tras una bronca entre diputados de Vox y de Sumar en el debate de la Ley de Amnistía por la visita de Santiago Abascal a Israel para reunirse con Benjamín Netayahu tras el ataque a Rafah y el reconocimiento de Palestina.

La visita de Abascal fue criticada por el portavoz de Sumar en el debate, Gerardo Pisarello, y en su turno el presidente de Vox ha censurado las "lágrimas de cocodrilo" de la izquierda por Gaza y los insultos al presidente argentino, Javier Milei, y a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Y, aunque Abascal no había mencionado a Pisarello, este pidió la palabra por alusiones y la presidenta le concedió un minuto que el diputado de Sumar aprovechó para identificar a Vox con el neofranquismo, asegurar que no acepta lecciones de "señoritos que siempre han vivido del cuento" y que se reúnen con "el carnicero de Rafah".

Las palabras del diputado de En Comú desataron las protestas de la bancada de Vox y su dirigente José María Figaredo pidió intervenir, pero la presidenta ya no quiso prolongar más la cuestión y se lo negó. Eso desató una bronca en el hemiciclo con cruce de insultos entre diputados de Vox y de Sumar y gritos de "corrupto" y "traidor".

La presidenta tuvo que llamar al orden a varios diputados mientras seguían volando los insultos y el portavoz socialista no podía empezar su discurso. "Intentemos no dar este espectáculo, que la gente no se lo merece --rogaba Armengol--. Esta mala educación no lleva a ningún sitio".

La tempestad amainó en el hemiciclo y el socialista Artemi Rallo pudo empezar a hablar, y en sus primeros minutos llamó "neofascistas" y "filonazis" a los diputados de Vox, lo que desató nuevas protestas, pero ya el Pleno continuó.