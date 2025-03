El alcalde de Madrid se ríe de los concejales de Más Madrid por una camiseta en recuerdo de las víctimas de las residencias

"Chapas... Camisetas... El merchandising". El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha mofado esta mañana de los concejales de Más Madrid, que asistieron al Pleno del Ayuntamiento con camisetas con el número 7.291, en referencia a las personas que fallecieron en las residencias madrileñas durante la pandemia.

En un vídeo publicado por la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, puede verse cómo Almeida y otros concejales del PP, como Andrea Levy, se ríen de los concejales madrileños mientras posaban para una imagen con la vestimenta. "¿De qué se ríen?", ha preguntado en X Maestre.

Durante el Pleno, el alcalde de Madrid ha hecho también referencia a las camisetas. "Señora Maestre, las políticas sociales del Ayuntamiento de Madrid le importan tan poco como a mí me importan sus camisetas y sus chapas", ha dicho Almeida. "A ustedes les sobran camisetas y chapas y les faltan votos. [...] En esas camisetas tienen una cifra falsa y mentirosa. Falsa porque no fueron 7.291 y mentirosa porque están faltando al respeto de los familiares que no quieren ser usadas por ustedes".

Para Maestre, "ninguna pataleta" del Partido Popular "va a conseguir que olvidemos a las 7.291 víctimas que murieron de forma indigna en las residencias de la Comunidad de Madrid". "No pararemos hasta conseguir justicia, verdad y reparación", ha señalado.