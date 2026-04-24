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Errejón pide que la justicia haga a Mouliaá "responder por tantas mentiras y difamaciones"
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Errejón pide que la justicia haga a Mouliaá "responder por tantas mentiras y difamaciones"

"Confío en que la justicia le va a hacer responder por tantas mentiras y por tantas difamaciones. Y solo espero que eso suceda más pronto que tarde", ha afirmado.

Redacción HuffPost
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Íñigo Errejón, fotografiado el 27 de marzo de 2026 en Madrid.
Íñigo Errejón, fotografiado el 27 de marzo de 2026 en Madrid.GTRES

El exdiputado de Sumar Íñigo Errejón ha pedido que "la justicia" haga a la actriz Elisa Mouliaá "responder por tantas mentiras y tantas difamaciones".

Así lo ha hecho este viernes, en declaraciones a los periodistas, a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla, donde el juez Arturo Zamarriego ha citado a los dos a declarar por la querella que presentó el expolítico contra Mouliaá por presuntas calumnias.

"Confío en que la justicia le va a hacer responder por tantas mentiras y por tantas difamaciones. Y solo espero que eso suceda más pronto que tarde", ha afirmado.

Errejón se querelló contra Mouliaá al considerar que le acusó de extorsionar a testigos en la causa en la que se investiga al exdiputado por presunta agresión sexual.

Redacción HuffPost
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