Aroca se lleva más de 7.000 'me gusta' al decir alto y claro cuál es el problema de la derecha con el franquismo

El tertuliano y analista político Javier Aroca estuvo este pasado sábado en el programa Malas lenguas, el espacio diario que conduce Jesús Cintora en RTVE y que desde hace varias semanas también se emite los sábados por la noche.

Durante el programa hablaron de las pintadas que se hicieron el pasado martes en las máquinas perforadoras para realizar los estudios geotécnicos necesarios para la redacción del proyecto que desembocará en la resignificación del Valle de Cuelgamuros, tal y como informaron desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a RTVE.es.

El martes, tal y como explica la Corporación Pública en la noticia, cuando llegaron los operarios a la zona se encontraron con "las máquinas reventadas" y con pintadas con insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con diversos "Viva España", reivindicaciones del nombre de "Franco" y proclamas como que "el Valle no se toca".

Aroca, a raíz de esta noticia, participó en el debate y dio su opinión sobre cuáles son los problemas que tiene la derecha respecto a las posturas contra Francisco Franco. Esta intervención ha sido compartida en X y lleva más de 3.000 compartidos y 7.000 me gusta.

Primero quiso destacar que "con algunos que se sientan en el Congreso, si llegaran al poder no habría ni Congreso, ni autonomías ni, por supuesto, igualdad entre el hombre y la mujer".

"A parte del discurso y de las acciones, que por supuesto hay muchos franquistas que se sientan en el Congreso y Senado, solo te daré un dato: Vox, en sus momentos fundacionales, se nutrió de bastantes militantes del PP que decían que el PP era prácticamente de izquierdas y que ellos se habían ido porque el franquismo no tenía sitio", sentenció.

Además, quiso recordar un dato respecto a la fundación del PP para justificarse: "El segundo punto es una portada del Diario 16 en la que se decía que en la fundación de Alianza Popular, que luego se convirtió en el PP, los miembros del congreso del partido terminaron gritando 'Franco, Franco, Franco'".

Entonces, quiso decir cuál es el "problema de la derecha española". "Es que no combatió al franquismo, surgió del franquismo. Por eso digo que es franquista, claro que sí. Mientras la derecha europea luchó muchas veces fúsil en mano contra el nazismo y contra el fascismo, la derecha española nació y se amamantó en el franquismo. Por eso hay todavía muchos franquistas en el PP y, por supuesto, en Vox"