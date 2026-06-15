Kallas compara la política de Israel con el apartheid y desata una tormenta en la UE

La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, llega a Luxemburgo para liderar el Consejo de Asuntos Exteriores, el 15 de junio de 2026.

La jefa de la política exterior de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, se encuentra en el centro de una eria crisis diplomática tras filtrarse que comparó en privado el trato que Israel dispensa a los palestinos con las políticas racistas del apartheid de Sudáfrica. Las declaraciones, realizadas a puerta cerrada durante un viaje oficial a México y desveladas por Euractiv, han provocado duras críticas de diplomáticos europeos y de organizaciones judías, que la acusan de mantener un "doble juego" y de incurrir en antisemitismo, incluso.

Aunque hasta Naciones Unidas lleva usando desde 2022 la palabra apartheid para definir las políticas de Israel en el este de Jerusalén, Cisjordania y Gaza, entre los aliados de Tel Aviv (y Bruselas lo es) hay una formidable reticencia a emplearla, como sucede con genocidio.

Según revela Euractiv, los comentarios de Kallas se produjeron durante una serie de reuniones confidenciales celebradas del 20 al 22 de mayo en Ciudad de México, donde la exprimera ministra de Estonia encabezaba una delegación de alto nivel de la UE. Ante representantes del Gobierno mexicano, en lo que debía ser un encuentro sobre comercio y cooperación, vinculó la dominación israelí sobre la población de Gaza y Cisjordania con el régimen de segregación racial sudafricano, que concluyó a principios de los años 90, en buena parte gracias a la presión internacional contra el gabinete de Pretoria.

Fuentes diplomáticas presentes en la reunión señalaron que la alta representante describió lo conmovida que se sintió tras una visita realizada el año pasado a Sudáfrica y al Museo del Apartheid, en Johannesburgo. Al ser consultada sobre la filtración, la oficina de Kallas se negó a hacer comentarios para confirmar o desmentir la noticia.

Contraste con la línea oficial y la postura pública

La revelación ha causado un profundo impacto debido al marcado contraste con el historial público de Kallas. En marzo de 2025, durante una rueda de prensa conjunta en Israel, la diplomática declaró que la UE mantenía una "solidaridad con Israel y su pueblo" y defendió reiteradamente su derecho a la autodefensa tras los ataques de Hamás en octubre de 2023.

Aunque los Gobiernos de España o Irlanda han manifestado posturas críticas y afines a señalar un apartheid, el bloque comunitario se ha mantenido al margen de estas afirmaciones. Países clave como Alemania y Francia rechazan categóricamente dicha analogía, la cual también fundamenta la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (Países Bajos).

Eurodiputados de sectores progresistas ya habían atacado previamente la gestión de Kallas, acusándola de aplicar el derecho internacional de manera selectiva por presionar a favor de duras sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania mientras evitaba sancionar a Israel.

Un diplomático de la UE calificó al citado medio la comparación como "inaceptable" y señaló la gravedad de que Kallas emita estos juicios mientras representa oficialmente a los 27 Estados miembros.

Por su parte, las críticas desde sectores proisraelíes han sido mucho más duras. Se denuncia que equiparar a Israel -una democracia donde los ciudadanos árabes votan, son parlamentarios y ejercen como jueces del Tribunal Supremo- con la Sudáfrica del apartheid es una falsedad histórica y un intento deliberado de deslegitimar al Estado judío, según se lee en medios como Haaretz. El rabino Menachem Margolin, presidente de la Asociación Judía Europea (EJA), advirtió en un artículo que estas falsas declaraciones "avivan las llamas del antisemitismo en las calles europeas". Diversas voces acusan a Kallas de normalizar los clichés de los extremistas y consideran que su sesgo personal la inhabilita para el cargo.

Crisis institucional...

Este escándalo agrava una crisis interna preexistente en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). Fuentes comunitarias apuntan a a medios bruselenses que el liderazgo de Kallas ya arrastraba deslices previos. El pasado 28 de mayo, en una reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores en Limassol (Chipre), afirmó erróneamente que los diplomáticos estadounidenses habían abandonado Kiev ante las amenazas de bombardeos rusos, un error calificado de "inaceptable" en el entorno comunitario por tensar de forma innecesaria las relaciones con Washington, ya de por sí complicadas.

Un alto funcionario de la Comisión Europea lamentó las "palabras imprudentes en múltiples ocasiones" de la alta representante, subrayando que el sistema de la UE impide cesarla con facilidad como ocurriría con un ministro nacional.

La controversia coincide, además, con debates abiertos en capitales como París y Berlín sobre una posible reestructuración profunda del SEAE. Según informaciones recientes de medios como el Financial Times, Francia y Alemania sopesan propuestas para restarle competencias al servicio diplomático que dirige Kallas. "El abanico es de tres opciones: subordinar toda la política exterior de la UE a la Comisión Europea, que las funciones del servicio diplomático las asuma el Consejo de la UE (los estados miembros) o potenciar el papel de Kallas como parte de una reorganización más amplia", se lee en La Vanguardia.

Esta medida reduciría su influencia y reforzaría tanto a los gobiernos nacionales como a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuya postura se percibe como aún más alineada con los intereses de Israel, como se vio tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. En un intento por contener los cuestionamientos, Kallas remitió un correo electrónico a su personal recordando que las funciones y responsabilidades de las instituciones de la UE "están claramente definidas en los tratados" y que dicho marco permanece inalterado.

La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, y la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, el 21 de enero de 2026, en Estrasburgo (Francia), durante un pleno de la Eurocámara. Philipp von Ditfurth / picture alliance via Getty Images

... y choque con la presidenta de la CE

Sin embargo, en los pasillos de Bruselas la sensación de que la situación es insostenible sigue en aumento. Pesan mucho sus desencuentros con la presidenta de la CE. Por ejemplo, en La Matinale Européenne hablan de un "antagonismo mortal para la UE" entre las dos políticas. Sus "enfrentamientos personales e interinstitucionales están paralizando la política exterior de la UE", expone la newsletter especializada en información de las instituciones europeas.

Sostienen que la filtración al Financial es "un ataque sin precedentes lanzado contra Kaja Kallas" que "oculta dos problemas más profundos que socavan la capacidad de la Unión Europea para llevar a cabo una política exterior eficaz y coherente". En primer lugar, la autoridad de la alta representante "se ve erosionada por su rivalidad con Ursula von der Leyen y por la determinación de la presidenteade la Comisión de usurpar poderes que no posee", cuando las competencias está muy delimitadas en la Unión. Detrás de la filtración, sostienen los corresponsales David Carretta y Christian Spillmann, "hay una agenda personal", según les cuenta un diplomático de un Estado miembro.

En segundo lugar, sostienen que bajo la dirección de Kallas, "el SEAE se ha convertido en una institución disfuncional, plagada de una fuga constante de altos funcionarios y carente de un liderazgo político real". Por eso la filtración "es una advertencia dirigida a Kallas", señala un segundo diplomático a La Matinale Européenne.

Aún así, en público, Von der Leyen apoyó el pasado 12 de junio a Kallas ante la ofensiva de varios Estados para desmantelar el Servicio Europeo de Acción Exterior y repatriar sus competencias a las capitales y a la propia CE. Durante una rueda de prensa en Bruselas, y cuestionada sobre si Von der Leyen estaría dispuesta a una reforma de la diplomacia europea, la portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, ha reiterado el respaldo de la dirigente alemana al "trabajo" de Kallas y de su equipo.

"El Servicio Europeo de Acción Exterior forma parte de las instituciones que ejecutan las políticas de la UE y, por tanto, la presidenta le presta su apoyo, así como al trabajo que emana del Servicio de Acción Exterior", enfatizó la portavoz de la Comisión, dejando claro que el SEAE es una pieza clave en el engranaje comunitario.

En los últimos meses, Kallas se ha visto sometida a un creciente escrutinio por su insistencia en mantener una respuesta firme de la UE frente a la invasión rusa de Ucrania, mientras que algunos gobiernos nacionales le reprochan una escasa proyección en otros frentes, como Oriente Próximo, en un momento en el que se discute a fondo qué papel debe jugar el servicio diplomático europeo.

Fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press matizan, sin embargo, que la misión de la Alta Representante es especialmente compleja: además de tener que lograr que los veintisiete Estados miembro confluyan en una única posición, debe lidiar con el reparto de atribuciones entre las instituciones de la UE y con un entorno internacional cada vez más tenso, en el que el socio transatlántico, Estados Unidos, ya no mantiene el mismo grado de sintonía con Bruselas que hace apenas unos años.