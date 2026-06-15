Antonio Maestre explica por qué la "persecución" a la mujer de Pedro Sánchez puede ser buena para el PSOE

Antonio Maestre, durante una de sus intervenciones en 'Al rojo vivo'

Pasada ya la visita del papa León XIV a España y todo lo que ha conllevado, en Al rojo vivo han retomado la actualidad política poniendo el foco en la semana judicial que afronta el PSOE.

El periodista y analista político Antonio Maestre ha hablado sobre esta cuestión, dejando claro que, en su opinión, no todas las causas que presuntamente afectan a personas del entorno del partido y del Gobierno no tienen por qué ser perjudiciales en clave electoral.

"Hay muchos casos y muy diferentes que pueden costarle algún coste y otros incluso no pasarle ninguno. Creo que el de Begoña Gómez incluso le beneficia políticamente, porque creo que está claro que eso es una persecución más política que judicial", sostiene Maestre.

Zapatero es otro cantar

Una opinión muy distinta a la que tiene del caso de Zapatero, que es "el más delicado". "La estrategia procesal de José Luis Rodríguez Zapatero para defenderse de las causas puede ser terrible políticamente para el PSOE", alerta el colaborador de laSexta.

Para Maestre, si "si va por la línea de intentar anular pruebas o decir que el delito está prescrito, le podrá servir a José Luis Rodríguez Zapatero, pero a nivel político al PSOE le destroza".

Esto es así porque, argumenta, "viene a decir que lo que ha ocurrido no lo puede defender por la vía de los hechos y tiene que ser por la vía de la estrategia procesal". "Si reconoce que esas joyas no las puede tener y el delito ha prescrito, políticamente es indefendible", sentencia Maestre.

¿De qué se acusa a Begoña Gómez?

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, está siendo investigada desde abril de 2024 a raíz de una denuncia inicial de Manos Limpias. El juez trata de esclarecer si utilizó su posición para favorecer intereses privados.

Concretamente, una de las principales líneas de investigación se centra en posibles delitos como tráfico de influencias y corrupción en los negocios, por supuestamente haber apoyado o recomendado a empresas, que luego obtuvieron contratos públicos.

También se analiza su papel en una cátedra de la Universidad Complutense y si pudo haber irregularidades en su funcionamiento o en la captación de fondos. Además, el caso ha ido incorporando otras posibles acusaciones, como malversación de fondos públicos, apropiación indebida o intrusismo profesional.