Hasta Elisa Beni se ha mostrado crítica en esta parte del auto de Peinado contra Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha conseguido lo que para muchos parecería imposible: unir a sindicatos policiales, socialistas e incluso a tertulianos que, por lo general, suelen contar con una orientación política inclinada hacia la derecha.

Su decisión —la de imponer medidas cautelares a la mujer del presidente del Gobierno tras considerar que podría escapar con ayuda de sus escoltas— ha sido tildada de desproporcionada por voces como la del escritor Juan Soto Ivars, o incluso de "locura" como ha descrito la periodista Elisa Beni, quien considera que es una afrenta para los agentes.

"Esto que dice Peinado es una locura y una afrenta para los funcionarios: “los propios agentes de seguridad del Estado que custodian a la esposa del presidente del Gobierno podrían, según el juez, convertirse en instrumentos de una eventual fuga, «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos»", ha señalado la columnista en 'X' (antes conocido como Twitter), donde no daba crédito a las palabras del magistrado sobre los funcionarios públicos.

Los sindicatos policiales cargan contra Peinado

Los sindicatos policiales Jupol y Sindicato Unificado de Policía (SUP) no han tardado en pronunciarse al respecto y han cargado contra el magistrado por afirmar que "no cabe duda" de que los escoltas de Begoña Gómez podrían colaborar en su fuga.

"Resulta una auténtica barbaridad sugerir que miembros de la Policía Nacional, y en particular los agentes adscritos a la seguridad de la Presidencia del Gobierno, pudieran colaborar en una hipotética fuga o en cualquier actuación encaminada a sustraer a una persona de la acción de la Justicia, lo diga quien lo diga", han denunciado desde Jupol, donde han exigido a Peinado una rectificación.

"Consideramos imprescindible una rectificación de unas manifestaciones que, además de carecer de base alguna, proyectan una sospecha injusta sobre servidores públicos cuya trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones. La confianza en el Estado de derecho exige preservar el buen nombre y la profesionalidad de quienes cumplen diariamente con su deber al servicio de todos los ciudadanos", han agregado finalmente.