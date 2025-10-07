El Congreso aplaza la votación sobre el decreto sobre el embargo de armas a Israel para que no coincida con el aniversario del atentado de Hamás

El real decreto ley sobre el embargo de armas a Israel será debatido este martes en el Pleno del Congreso pero se someterá a votación este miércoles, de forma que no coincidirá con el segundo aniversario de los atentados de Hamás, según se ha acordado en la Junta de Portavoces y han informado a EFE fuentes parlamentarias.

La decisión de posponer la votación se ha adoptado después de que el PP haya solicitado a la Junta de Portavoces que se dejara para la semana que viene, a lo que el Gobierno se ha opuesto y ha propuesto pasar la votación al miércoles, algo que ya había pedido previamente Junts.

Tanto el PP como Junts han pedido aplazar la votación por coincidir este martes con el segundo aniversario de los atentados de Hamás.