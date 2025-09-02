El Congreso debatirá el próximo miércoles la reducción de la jornada laboral

El Congreso de los Diputados celebrará el próximo miércoles, 10 de septiembre, el debate a la totalidad del proyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, según señalan fuentes parlamentarias.

Este debate estaba previsto para el mes de julio, pero el Ministerio de Trabajo decidió aplazarlo dando así más tiempo a la negociación con Junts per Catalunya.

El objetivo es que Junts retire su enmienda a la totalidad al proyecto para que pueda continuar así su tramitación parlamentaria.

"Seguimos negociando y trabajando intensamente", apuntaba ayer la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que insistió en su disposición a reunirse con "quién haga falta" y volvió a reclamar al PP que defina su posición en este tema.

"Hay 137 diputados del PP que no sabemos qué van a hacer", añadió.