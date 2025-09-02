El Congreso debatirá el próximo miércoles la reducción de la jornada laboral
Este debate estaba previsto para el mes de julio, pero el Ministerio de Trabajo decidió aplazarlo dando así más tiempo a la negociación con Junts per Catalunya.
El Congreso de los Diputados celebrará el próximo miércoles, 10 de septiembre, el debate a la totalidad del proyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, según señalan fuentes parlamentarias.
El objetivo es que Junts retire su enmienda a la totalidad al proyecto para que pueda continuar así su tramitación parlamentaria.
"Seguimos negociando y trabajando intensamente", apuntaba ayer la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que insistió en su disposición a reunirse con "quién haga falta" y volvió a reclamar al PP que defina su posición en este tema.
"Hay 137 diputados del PP que no sabemos qué van a hacer", añadió.