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El Congreso sanciona de nuevo a Vito Quiles
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El Congreso sanciona de nuevo a Vito Quiles 

Por interrumpir una rueda de prensa de la líder de Podemos, Ione Belarra.

Redacción HuffPost
Agencias
MADRID, SPAIN - MAY 07: Journalist Vito Quiles speaks on the phone during a plenary session of Congress on 7 May 2026 in Madrid, Spain. The session includes the urgent appearance of the Minister of Foreign Affairs, European Union and Cooperation, Jose Manuel Albares, to explain the actions and decisions that his ministry will take to protect and assist the ships and people of the Global Flotilla to Gaza. (Photo By Carlos Lujan/Europa Press via Getty Images)
Vito Quiles, en el Congreso.Carlos Lujan/Europa Press via Getty Images

La Mesa del Congreso ha sancionado de nuevo al agitador mediático Vito Quiles con un mes de retirada de la acreditación por interrumpir una rueda de prensa de la líder de Podemos, Ione Belarra, el pasado 10 de febrero, según han informado fuentes parlamentarias.

Esta sanción por una falta considerada grave se suma a la del pasado 26 de mayo por la que se le retiró la credencial de prensa durante tres meses por grabar en zonas no autorizadas de la Cámara Baja y publicar las imágenes en las redes sociales.

Quiles tiene abiertos además otros expedientes aún en tramitación, que podrían derivar en la retirada definitiva de la acreditación de prensa al sumar varias faltas graves.

La Mesa del Congreso también ha decidido sancionar a Bertrand Ndongo con un mes de retirada de acreditación por interrumpir una rueda de prensa. Se trata de la primera sanción en su contra de la Cámara Baja en aplicación del nuevo reglamento.

Al margen de los procedimientos sancionadores que se instruyen contra ambos en la Cámara Baja en aplicación del citado reglamento, la Mesa del Congreso decidió el pasado el pasado 13 de mayo suspender cautelarmente la credencial de prensa tanto a Quiles como a Ndongo en virtud del artículo 56.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común.

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