Preguntan a Vox por las palabras de Rajoy sobre la selección francesa y esto dice su portavoz

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha evitado este martes valorar si el comentario del expresidente Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol es racista y cree que la polémica surgida es "una cortina de humo", en la que rechaza participar.

Rajoy dijo en una columna de opinión en el diario 'El Debate' que la selección de Francia "tiene un altísimo nivel, eso sí, sin franceses". El Gobierno ha pedido al PP que desautorice al expresidente y los 'populares' creen que sus declaraciones no tenían mala intención.

En rueda de prensa en el Congreso, Rodríguez de Millán ha sido requerida sobre si Vox ve estas palabras como racistas, pero ha declinado valorarlas porque entiende que "un sector político" las está utilizando "como cortina de humo" para "desviar el foco de lo verdaderamente importante", como los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y al entorno del presidente, Pedro Sánchez.

Además, la portavoz ha destacado que Rajoy es un expresidente que actualmente no participa de la vida política activa. "Poco tenemos que opinar", ha rematado.

Medios de comunicación, la embajada de Francia en España y hasta políticos de diferente color han cargado contra el expresidente Rajoy por sus declaraciones. El líder del Partido Socialista francés, Olivier Faure, escribió en redes sociales: "La selección francesa solo está formada por franceses. Francia no es una nación étnica; no tiene color de piel ni religión. Es una nación política unida en torno al lema republicano".

La embajada, por su parte, dijo: Sin querer entrar en una polémica, conviene recordar los hechos: todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los tres que nacieron en el exterior son franceses también".

¿Y qué piensa Rajoy de la polémica que él mismo ha generado? Según publicó este lunes El Mundo, el entorno del expresidente dice que no hubo "mala intención" cuando Rajoy dijo que Francia no jugaba con franceses. Y él, por su parte, ha dicho directamente al periódico de Unidad Editorial: "No me voy a poner al nivel de ciertos miembros del Gobierno español".