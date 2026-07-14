El exministro Joan Subirats se pregunta por qué "el PP no ha salido rebajando el tono" tras las palabras de Rajoy sobre la selección francesa

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la presentación de su libro "El arte de gobernar", el 26 de noviembre de 2025, en Madrid.

Las polémicas palabras de Mariano Rajoy sobre la selección francesa han levantado una polvareda que, además de calentar el partido que enfrentará a España frente a Francia este martes, también amenaza con tensar la relación entre ambos países.

El catedrático y exministro de Universidades Joan Subirats ha analizado las consecuencias de esto en Hoy por hoy, donde se ha hecho una pregunta que quizá también se hayan hecho otros españoles al ver la salida de tono del expresidente del gobierno.

En un artículo para El Debate, Rajoy alabó a la plantilla de la selección francesa, asegurando que era de "altísimo nivel", pero "sin franceses". Para Subirats, detrás de estas declaraciones, hay "un tema de una sensibilidad brutal".

"Ha hecho estallar al gobierno francés, a ministros del gobierno francés por este tema. Es un tema sobre el que hay mucha sensibilidad, y aquí también y en el resto de Europa también", ha apuntado el exministro de Universidades.

Una cuestión muy importante

Al hilo de esto, Subirats se ha hecho la siguiente pregunta: "¿Cómo es que el Partido Popular no ha salido bajando el tono, excusándose al cabo de pocas horas, diciendo que ya se sabe cómo es Rajoy... e intentando reducir la significación?".

El catedrático catalán también se ha cuestionado si "lo ha hecho porque ha medido mal el impacto" o si no lo ha hecho "porque esto le apartaba de una posición cercana a Vox en estos temas".

Cabe recordar que el PP ha subido el tono en los últimos meses en lo que se refiere a cuestiones como la inmigración o el aborto. Su viraje hacia posiciones más conservadoras es, según muchos analistas, una estrategia para arrebatarle votos a Vox.

Sobre este punto, Subirats ha asegurado que "en la medida en que el PP no diga nada (sobre el artículo de Rajoy), parece que se acercan a postulados de su socio en gobiernos autonómicos que sí que tienen una posición muy etnicista sobre la nación".