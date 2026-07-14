Marilyn, enfermera despedida tras 39 años y sustituida por una IA: "Que te traten así es una falta de respeto, es muy descorazonador"

En Estados Unidos han despedido a enfermeras para sustituirlas por IA

El hospital Montefiore de Nueva York ha despedido a 12 enfermeras y las ha suplantado por un software basado en IA. El sindicato New York State Nurses Association (NYSNA) advierte que se trata del primer caso destacado de reemplazo directo de personal de enfermería por inteligencia artificial.

Marilyn Shuler, enfermera con 39 años de experiencia, es una de las afectadas. "Que te traten así es una falta de respeto, es muy descorazonador", lamenta en unas declaraciones para The Guardian.

Shuler trabajaba revisando historiales médicos y gestionando la comunicación con las aseguradoras para garantizar la cobertura de tratamientos. Tanto ella como sus 11 compañeras recibieron la notificación del despido después de que el hospital modificara sus procesos de trabajo e implantara nuevas herramientas de IA.

La medida vulnera los derechos de los trabajadores y de los pacientes

Los sindicatos denuncian que la medida vulnera las protecciones laborales acordadas recientemente tras una huelga de enfermeras en Nueva York. La huelga se extendió durante 41 días y participaron más de 15.000 profesionales de la salud.

Además de un aumento salarial del 19%, los sindicatos acordaron diferentes medidas de protección del empleo contra la IA. El pacto se firmó en enero y los representantes de los trabajadores critican que se haya roto pocos meses después.

Organizaciones como National Nurses United (NNU) alertan de que los hospitales podrían utilizar la IA principalmente para reducir costes laborales. Esto también podría ser cuestionable desde el punto de vista de los pacientes. Las asociaciones médicas y sindicatos exponen que no recibirán una atención médica de calidad.

Algunos estudios advierten que la IA se equivoca en el 80% de los diagnósticos médicos, y que hay importantes brechas dependiendo de dónde estas herramientas buscan las respuestas.

"No estamos en contra de la tecnología. Existen varios avances en la atención médica que la utilizan. El problema radica en las nuevas tecnologías sin evidencia científica que las respalde", aclara Shuler.

El hospital Montefiore no se ha pronunciado sobre los despidos, aunque afirma que la implantación de IA se está llevando a cabo para trámites administrativos y no para cuestiones puramente médicas.

Los sindicatos han vuelto a pedir regulaciones, límites y supervisión humana en cualquier decisión clínica o administrativa que afecte a los pacientes.