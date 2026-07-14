De Haro a Dallas: el representante de la España "olvidada" en el Mundial es el seleccionador

La camiseta de la selección española tiene una estrella sobre su escudo. La bordó un futbolista nacido en Albacete, concretamente en un pueblo que ahora cuenta con menos de 2.000 habitantes. Andrés Iniesta, natural de Fuentealbilla, anotó el gol que permite a La Roja lucir esta distinción. Solo los equipos campeones del mundo pueden hacerlo. Una por cada título. Quizás la segunda esté al llegar.

Pero en esta ocasión, si es que se acaba produciendo, el gol definitivo no nacerá de las botas de un jugador de Castilla-La Mancha. Tampoco de Castilla y León. Ni de comunidades como Aragón o La Rioja.

La selección se ha convertido en una suerte de reflejo de la demografía actual. Hay una importante representación de Cataluña (nueve jugadores), también del eje Euskadi-Navarra (cinco jugadores), e incluso han coincidido dos futbolistas del mismo pueblo andaluz. Sin embargo, de casi la mitad de comunidades autónomas, nada se sabe.

Estas son las comunidades "olvidadas" en la lista del Mundial:

Asturias

Aragón

Murcia

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

La Rioja

Baleares

El mayor abanderado de esta España es el seleccionador, Luis de la Fuente, natural de Haro (12.000 habitantes), un municipio situado al noroeste de la Rioja.

Pérdida de población y concentración de la riqueza: dos claves de una convocatoria desigual

Cuando se habla de conceptos como despoblación o la España vaciada, el ejemplo de Castilla y León es recurrente.

En 1950 vivían cerca de 2,9 millones de personas en esta comunidad. Hoy tiene 2,4 millones de habitantes, un 16% menos que hace 75 años. Es la única comunidad autónoma, junto a Extremadura, que ha perdido población desde entonces.

Si se compara con Cataluña, que es la comunidad con más futbolistas en la convocatoria, la diferencia es abrumadora. En 1950 vivían 3,2 millones de personas, ahora se sitúa en los 8,2 millones de habitantes, un aumento del 153%.

Podría ser lógico que las comunidades más pobladas aporten un mayor número de futbolistas. Sin embargo, en Andalucía viven 8,6 millones de personas y solo hay 3 de sus jugadores en la selección. En el eje País Vasco-Navarra viven alrededor de 3 millones de personas y lleva a 5 futbolistas al Mundial.

El contexto económico también importa. Estas son las cuatro comunidades autónomas con mayor PIB per cápita, según el INE:

Comunidad de Madrid: 44.755 euros.

44.755 euros. País Vasco: 41.016 euros.

41.016 euros. Comunidad Foral de Navarra: 39.076 euros.

39.076 euros. Cataluña: 37.426 euros.

Entre todas alcanzan los 16 futbolistas convocados. Se trata del 61,5% del equipo.

Otro dato de importante tiene que ver con los clubs de cada territorio. El FC Barcelona, la Real Sociedad, el RCD Espanyol, el Athletic Club o el CA Osasuna suelen competir en Primera División y disponen de canteras fuertes y con recursos. Mientras tanto, el Real Valladolid es el único representante de las Castillas que aparece en la máxima categoría con cierta frecuencia, aunque ahora se encuentra en Segunda División.

En Castilla-La Mancha la situación es significativa: el último club en Primera División fue el Albacete Balompié. Jugó durante la temporada 2005-2006 y acabó descendiendo.

Pero un futbolista nacido en Albacete ha disputado el Mundial... con Uruguay

El único futbolista nacido en Castilla-La Mancha que ha sido convocado para el Mundial ha defendido la bandera de Uruguay.

Es Rodrigo Zalazar, centrocampista del SC Braga, natural de Albacete y formado en la cantera de su ciudad de origen, aunque también pasó por el filial del Málaga CF y del Hamburgo.

El vínculo con Uruguay viene de su padre, José Luis Zalazar, de Montevideo, aunque desarrolló gran parte de su carrera en España. De ahí que Rodrigo naciese en nuestro país. Eso sí, se ha quedado sin debutar en el Mundial 2026.

El municipio de menos de 40.000 habitantes que aporta dos jugadores

Fabián Ruiz y Gavi comparten raíces: ambos nacieron en Los Palacios y Villafranca, en la provincia de Sevilla.

Sin duda es una de las curiosidades más llamativas de La Roja, pues este municipio tiene 38.700 habitantes... y un futbolista que ya ha sido campeón del mundo.

Jesús Navas también nació en Los Palacios y Villafranca. Y en la final de 2010 dejó un detalle para la historia: fue el que arrancó la jugada que acabó en las botas de Iniesta. Quién sabe si uno de sus vecinos será el protagonista de otro momento inolvidable.