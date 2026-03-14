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España sale a la calle para decir 'No a la guerra' en Oriente Medio, en imágenes
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Miles de personas gritan 'No a la guerra' en Madrid.

España sale a la calle para decir 'No a la guerra' en Oriente Medio, en imágenes

Miles de personas se han movilizado en varios puntos del país para reclamar 'Paz' y pedir que se cese el conflicto.

Sergio Coto
Sergio Coto
alt="alt="El eurodiputado José Cepeda, en la protesta contra el conflicto de Oriente Medio.""
Personalidades políticas presentesEl eurodiputado José Cepeda, en la protesta contra el conflicto de Oriente Medio.EFE
alt="alt="Banderas palestinas y mensajes en defensa de Gaza en la concentración en Madrid.""
  Mensajes en defensa de GazaBanderas palestinas y mensajes en defensa de Gaza en la concentración en Madrid.EFE
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  Personalidades del mundo de la culturaEl periodista y humorista Juan Luis Cano lee un manifiesto durante la protesta, en Madrid.EFE
alt="alt="La presidenta del PSOE de Madrid, Paca Sauquillo (c); el eurodiputado José Cepeda (2d) y la coordinadora de Sumar, Lara Hernández (d).""
  Varios políticos presentesLa presidenta del PSOE de Madrid, Paca Sauquillo (c); el eurodiputado José Cepeda (2d) y la coordinadora de Sumar, Lara Hernández (d).EFE
alt="alt="Miles de personas reclaman parar la guerra en Irán""
  Carteles de 'No a la guerra' y 'Paz'Miles de personas reclaman parar la guerra en Irán con carteles de 'No a la guerra' y 'Paz'.EFE
Sergio Coto
Sergio Coto
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Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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