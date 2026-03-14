Miles de personas salen a la calle en España para gritar 'No a la guerra' y reclaman el fin del conflicto en Oriente Medio

España sale a la calle para gritar 'No a la guerra'. 22 años después, personalidades del mundo de la cultura, la sociedad y la política vuelven a movilizarse para reclamar un cese del conflicto en Oriente Medio en distintos puntos de todo el país.

Bajo el lema 'Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza', más de 200 asociaciones se han manifestado en varias ciudades españolas. La plataforma PararLaGuerra, convocante de estos actos, ha subrayado que las movilizaciones convocadas este sábado en más de 150 ciudades "son absolutamente pacíficas" y ninguna de ellas se realizará ante embajadas o consulados.

Una iniciativa que se articula en torno al manifiesto 'Hay que parar la guerra en Oriente Medio', que ha sido apoyado además por más de 200 personalidades, entre ellas algunas del mundo de la política, como la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, o la presidenta del PSOE de Madrid, Paca Sauquillo, que han acudido a la concentración de Madrid.

En la capital española, con gritos de "No a la guerra", "¿Quién decide aquí? El pueblo iraní" y "Cada pueblo, cada plaza, todos somos Gaza", así como carteles pidiendo "Paz", unas 5.000 personas, según la organización, se han concentrado frente al Museo Reina Sofía, que alberga el 'Guernica' de Picasso, símbolo universal antibelicista.

El acto ha arrancado con las intervenciones de representantes de las organizaciones que integran PararLaGuerra, profesionales del mundo de la cultura y miembros de la Asociación Iraní ProDerechos Humanos, y han realizado un homenaje a las ONG expulsadas de Gaza para concluir con la actuación 'Solo le pido a Dios'.

"Nada justifica los salvajes bombardeos"

Interrumpido por gritos de "No a la guerra" y "OTAN no", el periodista, escritor y humorista Juan Luis Cano ha sido el encargado de leer el manifiesto, que condena "el régimen criminal de los ayatolás" y expresa su apoyo al pueblo iraní, en especial a las mujeres en su lucha por la democracia y la igualdad, y, añade, "nada justifica los salvajes bombardeos de EE.UU. e Israel con el asesinato de cientos de inocentes".

"Llamamos a las y los demócratas a condenar esta agresión, defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio, que debe incluir el fin del genocidio en Gaza", expone el manifiesto.

Cineastas, escritores y otras personalidades de la cultura han expresado su apoyo a sus colegas de Irán, Gaza y EE.UU. "La cultura siempre estará al lado de la humanidad, no a la guerra", ha resumido Javier Fesser.

Entre los asistentes también estaban Lluis Pasqual (director de teatro), Daniel Calparsoro (director), Benito Zambrano (director), Inés París (directora), Joaquín Oristrell (guionista), Teresa Aranguren (periodista) y Santo M Ruesga (economista), entre otros.

También el eurodiputado del PSOE José Cepeda, quien ha asegurado: "Los socialistas no queremos la guerra ni bombas que solo perjudican a los ciudadanos".

Otras ciudades como Barcelona, Sevilla, Santander o Córdoba acogen este mediodía protestas de este tipo, en la que se clama para que se pare la guerra en Oriente Medio y se cesen unas hostilidades y una tensión internacional que no ha dejado de ir en aumento.