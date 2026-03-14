El emotivo recuerdo de Gonzalo Miró a Gemma Cuervo tras la narración de un partido

La muerte de Gemma Cuervo a los 91 años ha provocado una ola de reacciones en el mundo de la cultura y la comunicación. La intérprete, considerada una de las grandes damas de la interpretación en España, deja tras de sí una carrera de más de seis décadas en teatro, cine y televisión.

Una de las primeras reacciones públicas llegó de la mano de Gonzalo Miró durante la retransmisión deportiva del programa Tiempo de Juego, de Cadena COPE, justo al terminar el partido entre el Atlético de Madrid y el Getafe CF.

Allí, el periodista y colaborador quiso dedicar unos minutos a recordar a la actriz.

El mensaje de Gonzalo Miró en directo

Durante su intervención, Miró subrayó la importancia de la figura de Gemma Cuervo en la cultura española y destacó su trayectoria artística. El comentarista la definió como "una gran actriz del cine español, del teatro español", insistiendo en que su legado merece ser recordado.

Además, quiso enviar un mensaje directo de apoyo a la familia de la intérprete. "Un abrazo muy fuerte a sus hijos, a Cayetana, Fernando, Natalia", expresó, en referencia a Cayetana Guillén Cuervo, Fernando Guillén Cuervo y Natalia Guillén.

Miró también reconoció que, debido a la edad de la actriz, era un desenlace que podía llegar en cualquier momento, aunque eso no resta tristeza a la noticia. "Por su edad se podía medio esperar, pero no deja de ser una triste noticia", afirmó durante la emisión.

Un homenaje cargado de cariño

El colaborador cerró su intervención con un mensaje de despedida que reflejaba el cariño hacia la actriz y el respeto por su trayectoria. "Mandarle un abrazo muy fuerte a la familia y ya recordarla por y para siempre", concluyó Miró, subrayando la importancia de mantener vivo el legado artístico de Gemma Cuervo.