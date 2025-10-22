El consejero de Sanidad de Andalucía compara la caída del Servicio Andaluz de Salud con la Oreja de Van Gogh

Antonio Sanz, consejero de Sanidad de Andalucía, comparece tras el Consejo de Gobierno por la crisis del cribado de las mamografías

El recién nombrado consejero de Sanidad de Andalucía, Antonio Sanz, ha declarado hoy ante los medios tras el Consejo de Gobierno sobre la caía del Servicio Andaluz de Salud y Clicsalud+, denunciado por la asociación Amama este martes.

Según apuntaron desde la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, AMAMA,, se habrían producido supuestas destrucciones o modificación de mamografías y otras pruebas, por lo que pidió este martes a la Fiscalía de Sevilla que se investigara.

Ante este escándalo -uno más en este asunto-, el consejero de Sanidad ha pronunciado unas palabras en la rueda de prensa de este miércoles que ha generado una gran indignación. Muchos han tildado de "muy mal gusto", y otros aseguran que se trata de una "frivolidad".

Y es que el mandatario andaluz ha asegurado que este tipo de episodios son una constante en todo tipo de portales webs, y aunque ha confirmado que la caída del sistema se trató de una "incidencia técnica" como consecuencia de "un importante incremento en el acceso de usuarios", la comparación que ha realizado ha levantado innumerables críticas.

"Ayer le pasó a Amazon, o miren ustedes el concierto de la Oreja de Van Gogh, que había tanta gente que se cayó el sistema también", ha asegurado. Y ha reiterado que se trata de una "habitualidad" que le puede ocurrir a cualquier sistema operativo.

Sin embargo, esta comparación, en un asunto tan delicado como este y que se ha saldado con la dimisión de la exconsejera de Sanidad, ha sido considerada por la opinión pública como una ofensa y provocación fuera de lugar.