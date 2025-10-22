La Junta andaluza restablece el acceso a informes médicos e imágenes tras solventar una "incidencia técnica"

Antonio Sanz y Juanma Moreno conversan en un pleno del Parlamento andaluz, el 11 de junio de 2025.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha restablecido a las 01.36 horas de este miércoles 22 de octubre todas las secciones de la aplicación ClicSalud+, de modo que ya están disponibles en ella los informes, imágenes y servicios digitales de todos los usuarios, tras detectarse un agujero de información, a raíz del escándalo de los cribados de cáncer de mama.

Según informa la Consejería de Sanidad en un comunicado, una "incidencia técnica" provocada por "un importante incremento en el acceso de usuarios" a la aplicación ClicSalud+ provocó este martes "en momentos puntuales" dificultades para consultar imágenes e informes médicos.

Sanidad subraya que "en ningún caso esta caída informática ha supuesto ni el borrado ni la pérdida de ninguna prueba, informe o historial clínico, a los que pueden acceder con normalidad".

El SAS lamenta las "molestias que esta incidencia haya podido causar", agradece a la ciudadanía su "paciencia y comprensión" y subraya que todas las secciones de ClicSalud+ ya están reestablecidas, de forma que "informes, imágenes y servicios digitales vuelven a estar disponibles con normalidad".

El Parlamento andaluz celebrará este miércoles un pleno monográfico sobre el asunto de los cribados, en el que no se espera que intervenga el presidente, el popular Juanma Moreno, sino su nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz.

La denuncia de Amama

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, AMAMA, había pedido pedido este martes a la Fiscalía de Sevilla que, con carácter urgente, investigase la supuesta destrucción o modificación de las mamografías y los informes que las acompañan que han detectado en las plataformas de la Junta ClicSalud+ y también en el programa informático Iraya con el que trabaja el Servicio Andaluz de Salud.

De hecho, reclamaron que se tome declaración como testigo protegido a un sanitario del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. También solicitan el volcado de todos los servidores informáticos del SAS donde aparezcan los registros del programa del cribado del cáncer de mama.

A su entender, más allá del problema de acceso, está el temor de que se estuvieran modificando los informes, para dejar menos rastro de los casos sospechosos incorrectamente comunicados a las pacientes.