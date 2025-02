El consejero de Vivienda de Ayuso, a una diputada de Más Madrid: "No me pongas morritos, que me descentro"

El consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, ha dicho este jueves durante su respuesta a una pregunta de la diputada de Más Madrid, Marisa Escalante, que no le pusiera "morritos" mientras le hablaba porque le "descentraba". Una expresión machista que ha provocado un gran revuelo entre las filas de Más Madrid, partido al que pertenece Escalante.

"Es una expresión sexista y machista, que no es propia de un consejero, ni de este Parlamento", he declarado la propia afectada. Fuentes de Más Madrid aseguran a El HuffPost que este capítulo es "un nuevo caso de machismo del PP de Ayuso" al que se suma la "mordaza" de la Mesa, que no ha permitido a Escalante defenderse correctamente de este "intolerable" comentario en la segunda ocasión en la que ha pedido la palabra.

El diputado del PP ha acabado pidiendo disculpas a su manera a la diputada madrileña: "No creo que haya sido así; si usted se lo ha tomado mal, le pido disculpas", ha respondido. Para Más Madrid, Jorge Rodrigo no se arrepiente de su "comentario machista" y "no ha reconocido la gravedad del comentario".