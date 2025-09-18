Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El fiscal general avala la apertura de una investigación de los crímenes de Israel en Gaza
Política

Política

El fiscal general avala la apertura de una investigación de los crímenes de Israel en Gaza

Ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional debe iniciar diligencias de investigación y comunicarlas a la Corte Penal Internacional (CPI), según adelanta la 'Cadena SER'.

Antón Parada
Antón Parada
Gazatíes huyendo de la capital, tras invasión de Israel.REUTERS/Mahmoud Issa

Nuevo paso en España contra la carnicería y masacre que Israel perpetra en la Franja de Gaza, "genocidio" según una agencia independiente de la ONU. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dado el paso para que se abra una investigación sobre los presuntos crímenes que el Estado israelí estaría cometiendo en el marco de su invasión y campaña militar sobre el enclave palestino, tras los atentados de Hamás del 7-O.

Así lo ha adelantado en exclusiva la Cadena SER y han confirmado otros medios como El País, señalando que el aval de García Ortiz se otorga ante una solicitud de la Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, a cargo de la exministra Dolores Delgado. En esta petición también se encuentran implicados los otros sectores del ministerio fiscal competentes, es decir, el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especializada de Cooperación Internacional.

-Noticia de última hora, en ampliación-

Antón Parada
Antón Parada
MOSTRAR BIOGRAFíA

Antón Parada es redactor de actualidad en El HuffPost. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Antes de llegar aquí en 2021, trabajó cinco años en La Voz de Galicia y pasó por los micrófonos de Radio Voz.

Puedes contactar con él escribiendo a: anton.parada@huffpost.es