Por qué la ONU se resiste a llamar "genocidio" a "la intolerable" situación de Gaza

No... de momento. El secretario general de la ONU ha marcado distancias con el informe de una comisión independiente de Naciones Unidas, que este martes anunciaba al mundo su gran conclusión: Israel sí habría cometido genocidio en Gaza. Eso afirmaba Navi Pillay, presidenta de la Comisión, para quien "es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio".

Pero António Guterres tiene otra opinión, al menos por ahora. Porque el máximo dirigente del organismo global considera que no debe ser él quien defina si Israel está cometiendo o no genocidio en Gaza. "No está dentro de las atribuciones de un secretario general determinar de manera jurídica lo que es un genocidio. Eso pertenece a las entidades judiciales adecuadas; es decir, el Tribunal Internacional de Justicia", respondía a una pregunta de la prensa este mismo martes, horas después de ver la luz el citado informe.

Genocidio no, aunque se le parezca bastante, dejaba entrever Guterres, tras insistir en que "seamos conscientes de que en este momento el Tribunal Internacional de Justicia está tratando el caso cuyo nombre es 'Aplicación de la Convenicón sobre la Prevención y el Castigo del crimen de genocidio en la Franja de Gaza'".

Lo que sí ha querido afirmar abiertamente es su rechazo absoluto a lo que ocurre en la Franja desde que Israel dio respuesta a "los horrorosos ataques de Hamás". "El hecho de que yo no tenga las competencias para determinar a nivel jurídico si es genocidio o no no quita que yo no considere que lo que ocurre en Gaza es horrendo".

"Estamos viendo uan destrucción sistemática de Ciudad de Gaza, la matanza masiva de civiles de una manera que yo no recuerdo en ningún conflicto desde que soy secretario general". "No podemos olvidar esto independientemente de los nombres que pongamos. A niveles político, moral y legal es intolerable", ha espetado.

Poco después, su rueda de prensa volvía a la cuestión del genocidio, entre constantes preguntas de la prensa. Sobre qué tendría que pasar para que la ONU dé el paso oficial, Guterres ha pedido mirar no sólo a La Haya, a la espera del veredicto de la causa abierta contra Israel.

Rechazando el postulado de la comisión independiente, el alto mandatario portugués ha puesto el foco en que la ONU "tiene varios organismo y el papel del secretario es estar alineado con esos organismos". Por ello, adelanta que, "si se decide por el Consejo de Seguridad o la Asamblea General, el secretario general cumplirá con esas resoluciones pero aún no se han dado", matizaba sobre un escenario hoy por hoy inviables por los seguros vetos de, entre otros, EEUU.