El fiscal Stampa denuncia que Dolset y Leire Díez implicaron a Sánchez cuando le contactaron

El fiscal Ignacio Stampa, que denunció ante la Fiscalía Superior de Madrid un intento de soborno por parte de Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, ha indicado que al contactarle ambos le dijeron que seguían órdenes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El escrito enviado por Stampa a la fiscal superior de Madrid obra en poder del juez que investiga a Leire Díez en el juzgado de instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, que finalmente ha asumido, como le pidió la Fiscalía, la investigación de este posible soborno y del que también denunció el fiscal José Grinda.

El juez suma así estas denuncias a la causa en la que investiga a esta exmilitante del PSOE por delitos de cohecho y tráfico de influencias por sus supuestas maniobras para influir en procesos judiciales.

En el escrito presentado por Stampa, al que ha tenido acceso EFE, este fiscal explica que el pasado mes de mayo se reunió con Leire Díez y Pérez Dolset en un encuentro que grabó y en el que le preguntaron si conocía irregularidades sobre los fiscales de Anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda y sobre el juez Manuel García-Castellón.

Ambos le dijeron que sus litigios contra el Ministerio de Justicia se resolverían y buscaron hacerle sentir que era parte de un grupo de víctimas del sistema porque le habían sacado de Anticorrupción para que no investigase.

Cuando el fiscal les preguntó por qué le llamaban y por qué lo hacían en ese momento, Pérez Dolset le dijo que cuando salió la imputación de Begoña Gómez, Leire le había llamado porque "el presidente había dado orden de limitar, sin límite" y que había que revertir la situación "caiga quien caiga".

También le dijeron que el fiscal general del Estado, Álvaro García Oriz, iba a saber "más adelante" sobre el encuentro, al igual que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, según relata Stampa en su escrito.

A esta reunión supuestamente iba a acudir en nombre del Gobierno, algo que no ocurrió, el entonces secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ahora en prisión preventiva por su presunta implicación en una trama de mordidas en obra púbica.

Tras el encuentro, Stampa habló con Leire Díez por teléfono y en una conversación que ha quedado grabada ésta le dijo que se iban a resolver los contenciosos del fiscal con la administración y que iban a tomar medidas para que volviese a asumir el Caso Tándem.

Pérez Dolset volvió a concertar una cita el 29 de mayo, que Stampa canceló al publicarse noticias sobre Leire Díez, momento en el que dio cuenta a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra.

La denuncia del fiscal Grinda

En la causa obra también un escrito del fiscal Anticorrupción José Grinda dirigido a su jefe, Alejandro Luzón, fechado el 27 de febrero y en el que comunica que ese mismo día había tenido una cita con un amigo suyo, el periodista Pere Rusiñol.

En ese encuentro, Rusiñol le habría dejado leer -pero no quedarse ni fotografiar- un documento en el que se le ofrece un traslado y un ascenso a cambio de conseguir el archivo de causas y de información sobre presuntos actos delictivos cometidos por Luzón.

En esa cita, según el escrito, el periodista le dijo que entendía que "la persona que pudiera avalar este acuerdo es alguien que conoce como Leire".

El juez Zamarriego ha citado a ambos fiscales a declarar como testigos el próximo 5 de noviembre, dentro de la causa en la que investiga a Leire Díez, Pérez Dolset y también al periodista Pere Rusiñol.

En las últimas semanas el magistrado ha avanzado en esta causa, en la que el próximo 11 de noviembre están citados a declarar los investigados.

Este juez investiga varias denuncias presentadas contra Leire Díez por intentar maniobrar en procesos judiciales, incluida la denuncia que interpuso Hazte Oír en Badajoz para determinar si Díez intentó maniobrar contra la juez instructora de la causa abierta a David Sánchez.