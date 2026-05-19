María VetiCan, veterinaria: “Tu perro realmente puede comer muchas frutas, por no decir todas, menos las uvas”

Muchos dueños de mascotas se interesan por ofrecer una alimentación más variada, sana y natural a sus perros. Por lo que la fruta se ha convertido en uno de los complementos más populares para premiar a las mascotas o enriquecer su dieta diaria.

Sin embargo, todavía persisten muchas dudas sobre cuáles son seguras y cuáles pueden resultar peligrosas para los animales, ya que no tienen la misma dieta que nosotros. Por ello, la veterinaria y divulgadora María VetiCan, conocida en redes sociales (@mariavetican) por compartir consejos sobre salud animal, ha querido aclarar esta cuestión en uno de sus últimos vídeos.

La experta asegura que los perros pueden consumir muchas frutas sin problema y lanza un mensaje claro: "Tu perro realmente puede comer muchas frutas, por no decir todas menos las uvas". Las uvas y las pasas están consideradas tóxicas para los perros y pueden provocar graves daños renales, incluso en pequeñas cantidades.

Las frutas recomendadas para los perros

Entre las opciones que destaca María VetiCan aparece la manzana. Según explica, puede darse con piel, aunque siempre sin pepitas. La veterinaria señala que esta fruta actúa como un "antihistamínico y antiinflamatorio natural" y además puede beneficiar la digestión y contribuir a la limpieza dental de los perros gracias a su textura crujiente.

Otra de las frutas recomendadas es la sandía, especialmente útil durante los meses de calor. La especialista la define como "una bomba de hidratación dulce y refrescante", ideal para ayudar a lo perros a mantenerse hidratados en verano.

Los frutos rojos ocupan también un lugar destacado en la lista. Fresas, arándanos y frambuesas son, según la veterinaria, algunos de los snacks más interesantes para las mascotas por su contenido en antioxidantes y otros compuestos beneficiosos. Además, suelen tener menos azúcar que otras frutas y resultan fáciles de introducir en pequeñas cantidades.

El plátano y el melocotón, con moderación

La veterinaria también menciona el plátano como una buena fuente de energía y potasio, además de ser útil en algunos problemas digestivos. No obstante, advierte que debe ofrecerse en cantidades moderadas debido a su contenido en azúcar. Recomienda además darlo "menos maduro o en su punto" para evitar un exceso de azúcares.

En el caso del melocotón, María VetiCan explica que puede ser una fruta muy apetecible para los perros, siempre que se retire el hueso. "Mejor darlo maduro y sin el hueso" comenta insistiendo en que el hueso puede suponer un riesgo importante para el animal.

La importancia de introducir los alimentos correctamente

Los veterinarios recuerdan que, aunque muchas frutas son aptas para perros, no todos los animales reaccionan igual a los cambios en la alimentación. Introducir nuevos alimentos poco a poco y observar posibles molestias digestivas resulta fundamental. Además, algunos expertos advierten de que los excesos pueden provocar diarreas o vómitos.

María VetiCan insiste en que una dieta equilibrada sigue siendo la base de la salud de las mascotas, pero considera que ciertos alimentos frescos pueden convertirse en un complemento saludable y seguro, a excepción de las uvas.