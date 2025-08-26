El Gobierno declara zonas catastróficas por emergencias climáticas en 16 de las 17 CC.AA. 

Fernando Grande-Marlaska y Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zona catastrófica en áreas de 16 de las 17 Comunidades Autónomas. Es decir, en todas a excepción del País Vasco y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En estas zonas se incluyen los territorios quemados por los incendios forestales durante todo este verano, pero también por cinco áreas que han sufrido inundaciones o Danas desde el pasado 23 de junio, según ha informado la ministra portavoz, Pilar Alegría.

"El Gobierno ha abierto la via para que los perjudicados puedan pedir las ayudas que, por ley, les corresponde", ha señalado por su parte el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La declaración de zona catastrófica permite que todos los departamentos competentes empiecen a dictar las órdenes y resoluciones oportunas. Eso sí, el ministro ha evitado anunciar ayudas concretas, puesto que algunos de los incendios siguen todavía activos y se está modificando el real decreto para actualizar las cuantías con respectos a anterior emergencias climáticas. "Las ayudas deben adecuarse a los daños y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la promulgación del real decreto", ha señalado.

La declaración de zona catastrófica está recogida en el artículo 23 de la ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Para reconocer un área como zona catastrófica no solo habrá de delimitarse sino también valorar "que se hayan producido daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población [...] o cuando se produzca la paralización [...] de todos o algunos de los servicios públicos esenciales".

Una vez declarada un área como zona afectada, se podrán adoptar algunas de las siguientes medidas, previstas en el artículo 24 de la ley:

a) Ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad.

b) Compensación a Corporaciones Locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.

c) Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de bienes.

d) Ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

e) Subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular.

f) Ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina.

g) Apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil contempla también medidas fiscales como la exención del pago del IBI o la reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas, y medidas laborales y de seguridad social, como reducciones temporales de la jornada de trabajo o una moratoria para empresas y trabajadores por cuenta propia en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.