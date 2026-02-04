Más Madrid exige a Ayuso que haga uso de la ley de vivienda estatal y cree zonas tensionadas para contener los alquileres

El grupo parlamentario Más Madrid ha registrado este miércoles una proposición no de ley para exigir al Gobierno autonómico que "ejerza las competencias que le atribuye la legislación vigente" y proceda a "la declaración de zonas tensionadas en Madrid". De esta manera, la formación liderada por Manuela Bergerot pide a Isabel Díaz Ayuso que haga uso de la ley de vivienda vigente desde 2023 para contener los precios del mercado del alquiler en la capital. Una herramienta que, sin embargo, los gobiernos autonómicos del PP rechazan en bloque al considerar que provoca una disminución de la oferta.

En su escrito, Más Madrid recuerda que la vivienda constituye hoy en día "el epicentro de la mayor desigualdad social en España" y alerta de que a lo largo del 2026 y 2027, "más de un millón de hogares podrían enfrentarse a la finalización de sus contratos de alquiler", correspondiente a los contratos firmados durante la pandemia de la COVID-19.

Casi tres millones de inquilinas e inquilinos quedarían en una situación de absoluta incertidumbre y desamparo, ante la disyuntiva de tener que aceptar potenciales subidas prohibitivas en los precios del alquiler o tener que mudarse lejos de aquellos barrios y ciudades donde tienen su vida, sus allegados o tienen a sus hijos e hijas escolarizados", señalan.

Más Madrid recuerda que, sólo en Madrid ciudad, "el esfuerzo del alquiler representaba en diciembre de 2025 un 37% de los ingresos frente a un 35% en Barcelona y un 30,3% en la media española". "Los datos no dejan lugar a dudas y evidencia la necesidad de una intervención urgente del mercado del alquiler de vivienda por parte de los poderes públicos, para hacer efectiva la función social de la vivienda, recogida en el artículo 47 de la Constitución Española, y que garantice el derecho a una vivienda digna", detallan.

Una herramienta eficaz, según la formación, es la declaración de zonas tensionadas para topar el precio del alquiler. "Allí donde se ha puesto en marcha, ha demostrado su utilidad como mecanismo de contención en la escalada de precios, lo que refuerza la responsabilidad de las administraciones autonómicas para ejercer sus competencias para paliar la actual emergencia habitacional y proteger el interés general", explican.

En la misma proposición no de ley, que firma el diputado Jorge Moruno Danzi, también se exige al gobierno de España aprobar "con la máxima urgencia" una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento que están a punto de finalizar, así como modificaciones legislativas "para limitar las compras especulativas de viviendas y garantizar su uso como residencia habitual y permanente".