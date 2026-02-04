Un experto en psicología del sueño dicta sentencia: "El 95% de las personas no duermen lo suficiente"

Levantarse temprano, sobre las 05:00 horas, ir al gimnasio, desayunar y luego ir a trabajar puede parecer un hábito saludable y disciplinario. Sin embargo, para algunos expertos como el psicólogo del sueño, Günther Amann-Jennson, esta afirmación puede ser, en realidad, una falacia. "Desde una perspectiva biológica, el 95% de las personas, desde niños pequeños hasta adultos, sufren una falta de sueño", afirma.

"Todo este movimiento se basa en la suposición de que madrugar crea disciplina y que la disciplina conduce automáticamente al éxito", afirma a la publicación alemana welt, donde señala que el error detrás de esta creencia es anteponer (o confundir) la disciplina a la biología.

Para apoyar su explicación, el experto distingue entre las personas que les gusta madrugar y aquellos que, por el contrario, son noctámbulos. En el primer caso, las personas suelen tener el apetito al despertarse y suelen ser más productivas por las mañanas, según apunta Günther.

Mientras tanto, a los que les gusta dormir un poco más, "alcanzan su máximo rendimiento mental por la tarde". "Madrugar no es siempre compatible con la vida diaria y las siete a nueve horas de sueño recomendadas", advierte. "Para quienes madrugan y prefieren acostarse temprano, esta podría ser una opción si se tiene en cuenta la duración del sueño, pero no para los noctámbulos", subraya.

La mayor parte de la población, tal y como explica, se encuentra en un punto intermedio entre ambos grupos, mientras que un 30% pertenece se caracteriza por ser noctámbulo, por lo que, para la mayor parte de la gente, madrugar no es la mejor opción.

En este sentido, el psicólogo aconseja hacer caso a nuestros límites biológicos y psicológicos. Dicho con otras palabras, antes que la hora a la que nos levantamos, es fundamental saber priorizar las cosas. En concreto, el experto señala cuatro requisitos previos: contar con oscuridad, con silencio, con una temperatura óptima y cenar con margen suficiente antes de acostarse, intentando no irse a dormir con el estómago vacío.

Tener estas recomendaciones presentes resulta de utilidad para conseguir un sueño óptimo y de calidad, así como para evitar posibles afecciones, como el deterioro en el habla, la regulación emocional e incluso en la toma de decisiones. "Quienes entienden el sueño como la base de la salud, el rendimiento y la satisfacción encontrarán naturalmente un camino mucho mejor a largo plazo que las simples fórmulas para el éxito", sentencia el experto.