Madina describe con tres contundentes adjetivos a Elon Musk y habla así del último anuncio de Sánchez 

El exdiputado del PSOE Eduardo Madina se ha posicionado en los micrófonos del Hoy por hoy de la Cadena SER sobre el anuncio de este martes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que España va a prohibir las redes sociales a todos los menores de 16 años.

El tertuliano ha explicado su postura: "¿Por qué es relevante esta clave? Las redes, como son gratis, parecen públicas, pero son gratis porque son privadas. Son espacios privados con dueños donde nos permiten una entrada gratuita para después vender cómo nos comportamos nosotros ahí dentro. Punto. Este es el modelo de negocio".

"Cuando personajes nocivos, tóxicos y ridículos como Elon Musk llegan al control de redes como era la antigua Twitter, que ahora se llama X, igual que otros en otras redes, nos tenemos que preguntar en qué medida podemos defendernos de las prácticas nocivas y tóxicas que están implementando ahí dentro", ha apuntado.

Madina, además, ha subrayado que no solo le gusta esta línea del tiempo de los 16 años, si no que hay otros aspectos anunciados por Sánchez que también le han convencido: "Me gusta la tesis de la responsabilidad legal de los directivos de esas empresas, la tesis del delito de manipulación de algoritmos por parte de esas empresas para fomentar odio y la de la huella de odio fomentado por esas plataformas".

La importancia de empezar el camino

Para Madina, este paso que ha dado España puede ser uno de los que promuevan una alternativa a estos modelos de redes sociales que se están desarrollando en Estados Unidos y bajo la influencia de Donald Trump.

"Me gusta en el sentido de que si se abre esto ahora que hay una confrontación clara de modelos", ha apuntado. Por un lado, ha destacado el modo de "Estados Unidos, Donald Trump, Elon Musk y todo lo que les rodea en términos de ser un modelo de transición desde democracias consolidadas hacia autocracias y tecnofeudalismos, que es en lo que están teorizando y en lo que están en la vía práctica en Estados Unidos".

Por el otro lado es el que se puede abrir con medidas como esta: "¿Hay un modelo alternativo en Europa, sí o no? A lo mejor empieza por aquí abriéndose un debate serio en el ámbito no del derecho interno de España, sino del derecho comunitario de la Unión Europea".

El papel que puede jugar la Unión Europea

Con esta posibilidad abierta, el exdiputado socialista ha querido explicar lo que podría ocurrir si a la Unión Europea le diera por introducirse. "A lo mejor mañana la Unión Europea, además de regular esto bien, decide que no solo quiere ser el árbitro de este partido y quiere jugarlo y, a lo mejor hay mañana plataformas en la Unión Europea o en el espacio europeo de pertenencia de nuestro país, de España, que juegan con arreglo a los valores europeos", ha especificado.

"A lo mejor si el viejo Twitter se parece a su dueño de hoy, mañana hay plataformas en Europa que se parecen a los valores civilizatorios europeos y que igual son públicas y con otra manera de interactuar en los espacios digitales que no sean vectorizados por algoritmos tóxicos, generadores de odio, distorsionadores de democracia, productores de hechos alternativos, falsificadores de la realidad y constructores de ficciones frente a la realidad que están adulterando el comportamiento político de países enteros", ha sentenciado.

Finalmente, ha acabado diciendo que "Donald Trump es indisociable del ciclo de las plataformas digitales" y ha remarcado que "hace 25 años no hubiera pasado ni la primera ronda de las primarias internas del Partido Republicano". "Hay una partida que tiene una magnitud enorme", ha subrayado.

Madina ha cerrado su intervención respondiendo a la pregunta de si este es el momento más oportuno para abrirlo. "En el momento en el que se confrontan modelos entre Donald Trump y todo lo que le rodea, y determinados modelos, que vamos a decir que son nobles y fijados a los modelos de convivencia democrática europea, pues no es mal momento", ha concluido.